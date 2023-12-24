Мать пострадавшего на горке в Хакасии ребенка рассказала о травмах сына

Мать пострадавшего при обрушении деревянной горки в Хакасии мальчика Юлия Дудяева в воскресенье, 24 декабря, рассказала «Известиям» о состоянии ребенка.

Ее сын после инцидента получил ушибы и гематомы.

«Когда это всё произошло, получается, он ходить практически не мог — его с горки брат на руках принес до дома, дышать ему было тяжело. Съездили в травмпункт, сделали рентген — переломов, слава богу, у нас нет, но вот просто ушибы», — поделилась женщина.

Этим утром мальчик также пожаловался на боль в шее, уточнила Дудяева.

Мать пострадавшего предположила, что на горке в момент происшествия могло быть слишком много людей, однако сын рассказал ей, что было максимум 10 человек.

Обрушение деревянной горки в поселке Усть-Абакан произошло накануне, 23 декабря. Сразу после происшествия глава Усть-Абаканского района Елена Егорова рассказала, что в результате пострадали семь детей, двух из них отвезли в больницу, остальных осмотрели в травмпункте. Она уточнила, что в момент инцидента на конструкции могло находиться около 10 детей. При этом, по ее словам, конструкция, по всей вероятности, была закреплена не совсем надежно.

Позже, 24 декабря, в минздраве Хакасии сообщили, что число пострадавших возросло до 10, среди которых девять человек — дети. У пяти зафиксированы ушибы, у четырех — переломы. При этом трое из обратившихся за помощью в Абаканскую межрайонную клиническую больницу были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу им. Г.Я. Ремишевской с серьезными травмами.

В распоряжении «Известий» появились кадры первых минут после обрушения горки в Хакасии. После вход на постройку перекрыли заградительной лентой.

В прокуратуре республики начали проверку по факту обрушения горки, там планируют оценить соблюдение требований безопасности при изготовлении, монтаже и эксплуатации конструкции. Пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Хакасии заявила о возбуждении уголовного дела.