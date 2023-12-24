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Польские фермеры разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

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Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
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Польские фермеры разблокировали один из пограничных переходов на границе с Украиной. Об этом 24 декабря сообщила Госпогранслужба Украины.

«Сегодня в 9:30 (10:30 мск) завершилась акция протеста перед пунктом пропуска «Медика – Шегини». Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме», — сообщило ведомство в Telegram.

Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают над тем, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.

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Ранее, 1 декабря, газета El País сообщила, что украинские водители выражают недовольство в связи с акцией протеста польских фермеров, которые заблокировали контрольно-пропускные пункты (КПП) на польско-украинской границе. Многие водители стояли на границе около шести дней, чтобы доставить свой груз к месту назначения. У них нет возможности ни принять душ, ни получить горячую еду. В отсутствие медицинской помощи в этой огромной пробке погибли два человека.

До этого, 27 ноября, польские фермеры из организации «Обманутая деревня» присоединились к протестующим перевозчикам на украинской границе, а также начали блокировать КПП «Медыка – Шегини». Фермеры заявили, что будут пропускать только машины с гуманитарной помощью. Ранее они тоже блокировали этот КПП, но только с 9:00 до 20:00 по местному времени. С 27 ноября была введена круглосуточная блокада.

В этот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной. Он отметил, что все положительные для Киева действия Варшавы сводятся на нет «группой маргиналов», которые блокируют поставки гуманитарных товаров.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.

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