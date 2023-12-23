Автомобиль загорелся в результате массового ДТП на МКАД

На внешней стороне 49-го км МКАД в Москве произошла авария с участием нескольких автомобилей, в результате один из них вылетел на встречную полосу и загорелся. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщил столичный департамент транспорта.

«Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

По информации «Известий», ДТП произошло с участием трех машин.

Накануне, 22 декабря, такси перевернулось после столкновения с другим такси на Волоколамском шоссе в Москве. О пострадавших не сообщалось.