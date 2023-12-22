Такси перевернулось после ДТП на Волоколамском шоссе в Москве

Такси перевернулось после столкновения с другим такси на Волоколамском шоссе в Москве. Кадры появились в распоряжении «Известий» 22 декабря.

На кадрах видно, как машина, в которую въехали, врезалась в дорожный знак, перевернулась и вылетела на тротуар. На дороге и на тротуаре прохожих не было. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет.

Ранее в этот же день сообщалось, что у дома №11 по улице ДОС в селе Ближнее Борисово Нижегородской области в массовой аварии столкнулись 26 машин. По имеющимся данным, ЧП произошло утром, около 07:30. В результате ДТП пострадали пятеро человек. На видео заметно, что машины полностью перекрыли дорогу. Многие автомобили были серьезно повреждены. По трассе раскидало обломки транспорта. Кроме того, на кадрах с места происшествия заметно, что в аварию попали не только легковые автомобили но и самосвал, автобус, а также эвакуатор.

17 декабря в Москве два автомобиля такси, выполнявшие заказы, стали участниками массового ДТП на 21-м км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).Одна из них врезалась в бетонное ограждение трассы. Известно, что в результате столкновения водители и пассажиры автомобилей не пострадали. Как рассказал один из водителей, причиной массового столкновения стали грузовые автомобили: один грузовик подрезал другой, из-за чего оба потеряли контроль.