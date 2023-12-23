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Правительство РФ обнулило на 2024 год пошлины на ввоз замороженного мяса кур

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Для стабилизации цен правительство РФ обнулило на 2024 год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур. Об этом 23 декабря сообщается в соответствующем постановлении на сайте кабмина.

«С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. т», — говорится в документе.

Решение принято для наращивания предложения на внутреннем рынке, что поспособствует стабилизации цен на мясо курицы.

Также в постановлении сообщается, что за выдачу подтверждения об отнесении ввозимых товаров к товарам, необлагаемым пошлиной, отвечает Минсельхоз России. Помимо этого, утвержден порядок выдачи документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции, импортерам.

Сообщается, что на сайте Минсельхоза ежедневно будет размещаться информация об остатке объемов мяса домашних кур, в отношении которого предоставляется тарифная льгота.

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Между тем Минсельхоз ведет работу по снижению цен на сельскохозяйственную продукцию. Так, 20 декабря в ведомстве сообщили, что стоимость картофеля, свинины, мяса кур и ряда других продовольственных товаров отметилась снижением. Мясо кур подешевело на 1,1%.

До этого, 13 декабря, правительство одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Решение об обнулении импортных пошлин на куриное яйцо — оперативная мера для того, чтобы насытить внутренний рынок, пояснили «Известиям» в Минсельхозе. Уже 19 декабря в Россию поступила первая партия куриных яиц из Азербайджана.

Также 13 декабря официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов уточнил, что по итогам таких надзорных мероприятий по факту необоснованного завышения стоимости будут приняты меры реагирования для защиты прав россиян.

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