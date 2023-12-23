Al Jazeera сообщил о десятках погибших при ударе Израиля по лагерю беженцев в Газе

Десятки человек погибли в результате удара израильской армии по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом 23 декабря сообщил телеканал Al Jazeera.

Корреспондент канала описал артиллерийские и ракетные удары как «ковровую бомбардировку» жилого сектора. В разрушенных домах продолжают оставаться тела погибших, спасатели и врачи не могут к ним подобраться.

Накануне в ООН указали на возрастающий голод в Газе с каждым днем боевых действий. В документе всемирной организации отметили, что в палестинском анклаве присутствует наивысший уровень продовольственного кризиса, 79% населения Газы находится в условиях чрезвычайной ситуации. Подчеркивалось, что риск голода в анклаве увеличивается с каждым дополнительным днем боевых действий и с ограничением доступа к гуманитарной помощи.

Ранее, 21 декабря, в Белом доме заявили, что израильские власти осознают необходимость снижения интенсивности боев в секторе Газе, однако неясно, когда именно это случится.

Также 21 декабря официальный представитель военного крыла ХАМАС (бригад «Аль-Кассам») Абу Убейда заявил, что если Израиль хочет вернуть своих пленных живыми, то должен прекратить боевые действия в секторе Газа.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что в результате израильских ударов в секторе Газа погибло более 19,6 тыс. палестинцев, еще 52,5 тыс. человек получили ранения.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс 18 декабря заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа стал «худшим на свете», так как люди не могут даже бежать из анклава. Он подчеркнул, что от болезней и голода может погибнуть даже больше людей, чем от боевых действий.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.