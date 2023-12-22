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США заявили о согласии Израиля снизить интенсивность боевых действий в Газе

Кирби: Власти Израиля осознают необходимость снижения интенсивности боев в Газе
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
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Израильские власти осознают необходимость снижения интенсивности боев в секторе Газе, однако неясно, когда именно это случится. Соответствующее заявление 21 декабря на брифинге сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Израильская сторона заявляет, что признает необходимость перехода к другой фазе боевых действий. Я имею в виду, что в любой военной кампании происходит переход к новому спектру целей и использованием иной тактики, это является стандартом проведения военных операций», — сказал он.

Кирби продолжил, что в данном случае разговор идет о снижении интенсивности боевых действий, однако признал, что ему неизвестно, когда Израиль это сделает.

По словам представителя Белого дома, если в Иерусалиме решаться на такой шаг, то это стало бы подспорьем в будущем для «наилучшего из возможных исходов» палестино-израильского конфликта.

«Вместе с тем, мы не навязываем Израилю сроков и методов проведения его операций», — подчеркнул Кирби.

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Ранее, 22 декабря, советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман рассказал «Известиям», что Израиль готов приостановить боевые действия на более длительный срок, чем в ноябре. Он напомнил, что тогда удалось договориться с радикальным палестинским движением ХАМАС только на семь дней для обмена пленными, после чего обстрелы возобновились.

21 декабря официальный представитель военного крыла ХАМАС (бригад «Аль-Кассам») Абу Убейда заявил, что если Израиль хочет вернуть своих пленных живыми, то должен прекратить боевые действия в секторе Газа.

За день до этого СМИ со ссылкой на египетские источники писали об отказе ХАМАС от гуманитарной паузы, предложенной Израилем в обмен на заложников. Движение добивается полного прекращения огня и освобождения из израильских тюрем всех участников палестинской группировки «Исламский джихад» в обмен более чем на 100 заложников, захваченных ХАМАС.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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