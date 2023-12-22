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В ООН указали на возрастающий голод в Газе с каждым днем боевых действий

В ООН заявили, что риск голода в Газе возрастает с каждым днем боевых действий
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
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В секторе Газа присутствует наивысший уровень продовольственного кризиса, в палестинском анклаве 79% населения находится в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом 21 декабря сообщила продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) со ссылкой на доклад глобальной инициативы «Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности» (IPC).

«Согласно докладу, всё население сектора Газа на прогнозируемый период (8 декабря 2023 год — 7 февраля 2024 год) отнесено к фазе 3 или выше IPC (кризис или хуже). Среди них 79% населения находится в состоянии чрезвычайной ситуации (4-я фаза IPC) или катастрофы (5-я фаза IPC)», — говорится на сайте ФАО.

В докладе также подчеркивается, что риск голода в анклаве увеличивается с каждым дополнительным днем боевых действий и с ограничением доступа к гуманитарной помощи.

«Чрезвычайная концентрация или изоляция людей в неадекватных убежищах или зонах без базовых услуг вносят основной вклад в риск голода», — отмечается в публикации.

Кроме того, в документе сказано, что минимум одно из четырех домохозяйств в Газе, что равно более полумиллиону человек, сталкивается с катастрофически острой нехваткой продовольствия.

ФАО также обращает внимание на тревожно высокий показатель острого недоедания среди детей в возрасте до пяти лет и высокий уровень детской смертности.

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Ранее, 19 декабря, сообщалось, что в результате израильских ударов в секторе Газа погибло более 19,6 тыс. палестинцев, еще 52,5 тыс. человек получили ранения.

За день до этого организация Human Rights Watch (HRW), занимающаяся расследованием нарушений прав человека по всему миру, обвинила правительство Израиля в намеренном уморении голодом мирных жителей сектора Газа в рамках его наступления на палестинскую территорию.

В этот же день заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа стал «худшим на свете», так как люди не могут даже бежать из анклава. Он подчеркнул, что от болезней голода может погибнуть даже больше людей, чем от боевых действий.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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