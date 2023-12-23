ЮНИСЕФ сообщил о нехватке продовольствия для большинства детей в Газе

Больше 80% детей в палестинском анклаве испытывают острую нехватку продовольствия, минимум 10 тыс. детей в возрасте до пяти лет могут столкнуться в скором времени с острой формой недоедания. Об этом говорится в заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), опубликованном в пятницу, 22 декабря, на сайте организации.

«По оценкам ЮНИСЕФ, в ближайшие недели по меньшей мере 10 тыс. детей в возрасте до пяти лет будут страдать от наиболее опасной для жизни формы недоедания, известной как тяжелое истощение, и будут нуждаться в лечебном питании. <…> Более 80% детей младшего возраста живут в условиях острой нехватки продовольствия, а более двух третей больниц больше не функционируют из-за нехватки топлива, воды и жизненно важных медикаментов или из-за того, что они получили катастрофический ущерб в результате нападений», — отмечается в публикации.

Помимо этого, в организации обеспокоены состоянием здоровья и питанием более 155 тыс. беременных женщин и кормящих матерей, а также состоянием более 135 тыс. детей в возрасте до двух лет, поскольку им нужно особое питание.

ЮНИСЕФ заявил, что такая ситуация появляется в то время, когда продовольственная и медицинская системы сектора Газа пребывают в состоянии полнейшего коллапса.

Организация также призвала к немедленному и долгосрочному прекращению огня, чтобы спецслужбы могли оказать всю необходимую помощь жителям палестинского анклава.

«Необходимо, чтобы все стороны немедленно и в полной мере уважали международное гуманитарное право, включая принципы избирательности и соразмерности, и приняли все необходимые меры предосторожности для защиты гражданского населения, освобождения всех заложников и выполнения своих обязательств, чтобы обеспечить защиту детей и оказание им помощи», — заключили в заявлении.

Ранее, 21 декабря, в ООН указали на возрастающий голод в Газе с каждым днем боевых действий. В документе всемирной организации отметили, что в палестинском анклаве присутствует наивысший уровень продовольственного кризиса, 79% населения Газы находятся в условиях чрезвычайной ситуации. Подчеркивалось, что риск голода в анклаве увеличивается с каждым дополнительным днем боевых действий и с ограничением доступа к гуманитарной помощи.

19 декабря сообщалось, что в результате израильских ударов в секторе Газа погибло более 19,6 тыс. палестинцев, еще 52,5 тыс. человек получили ранения.

За день до этого организация Human Rights Watch (HRW), занимающаяся расследованием нарушений прав человека по всему миру, обвинила правительство Израиля в намеренном уморении голодом мирных жителей сектора Газа в рамках его наступления на палестинскую территорию.

18 декабря заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа стал «худшим на свете», так как люди не могут даже бежать из анклава. Он подчеркнул, что от болезней, голода может погибнуть даже больше людей, чем от боевых действий.

Ранее, 1 декабря, исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что с 7 октября в Газе погибло более 5,3 тыс. детей. Она также призвала стороны конфликта обеспечить защиту детей и оказание им помощи в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву.

До этого, 22 ноября, Рассел назвала сектор Газа самым опасным для детей местом в мире. Она подчеркнула, что наблюдение за военным конфликтом невозвратно влияет на детей и приводит к нарушениям в их развитии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.