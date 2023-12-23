Реклама
Прямой эфир
Мир
ЮНИСЕФ сообщил о нехватке продовольствия для большинства детей в Газе
Мир
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 более чем на 50% за месяц
Мир
Трамп назвал победой решение отложить рассмотрение дела о его иммунитете
Армия
Украинский пленный изъявил желание сражаться в спецоперации за Россию
Мир
Иракские группировки впервые сообщили об атаке на израильский объект
Мир
Шольца обвинили в коррупции после публикации дневника экс-главы банка
Мир
Генсек ООН указал на сложности в поставках гумпомощи в Газу
Мир
Байден подписал военный бюджет США на 2024 год объемом $886 млрд
Армия
Герой РФ Алаудинов заявил о завершении СВО в 2024 году
Мир
ХАМАС cочло принятую резолюцию СБ ООН по Газе недостаточной
Мир
Обещавший победу ВСУ шведский офицер Паасикиви признал неправоту
Политика
В регионах начали работу избирательные штабы Путина
Мир
РФ отменила требование учета международных рейтингов для выдачи странам кредитов
Мир
В США посетовали на свои МБР на фоне мощи российских ракет «Авангард»
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до +3 градусов в Москве 23 декабря
Сюжет:

ЮНИСЕФ сообщил о нехватке продовольствия для большинства детей в Газе

ЮНИСЕФ: большинству детей в Газе не хватает продовольствия
0
Фото: REUTERS/Saleh Salem
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Больше 80% детей в палестинском анклаве испытывают острую нехватку продовольствия, минимум 10 тыс. детей в возрасте до пяти лет могут столкнуться в скором времени с острой формой недоедания. Об этом говорится в заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), опубликованном в пятницу, 22 декабря, на сайте организации.

«По оценкам ЮНИСЕФ, в ближайшие недели по меньшей мере 10 тыс. детей в возрасте до пяти лет будут страдать от наиболее опасной для жизни формы недоедания, известной как тяжелое истощение, и будут нуждаться в лечебном питании. <…> Более 80% детей младшего возраста живут в условиях острой нехватки продовольствия, а более двух третей больниц больше не функционируют из-за нехватки топлива, воды и жизненно важных медикаментов или из-за того, что они получили катастрофический ущерб в результате нападений», — отмечается в публикации.

Помимо этого, в организации обеспокоены состоянием здоровья и питанием более 155 тыс. беременных женщин и кормящих матерей, а также состоянием более 135 тыс. детей в возрасте до двух лет, поскольку им нужно особое питание.

ЮНИСЕФ заявил, что такая ситуация появляется в то время, когда продовольственная и медицинская системы сектора Газа пребывают в состоянии полнейшего коллапса.

Организация также призвала к немедленному и долгосрочному прекращению огня, чтобы спецслужбы могли оказать всю необходимую помощь жителям палестинского анклава.

«Необходимо, чтобы все стороны немедленно и в полной мере уважали международное гуманитарное право, включая принципы избирательности и соразмерности, и приняли все необходимые меры предосторожности для защиты гражданского населения, освобождения всех заложников и выполнения своих обязательств, чтобы обеспечить защиту детей и оказание им помощи», — заключили в заявлении.

Газовый узел: как богатые месторождения влияют на рост напряженности на Ближнем Востоке
Кто охотится за огромными запасами углеводородов в Восточном Средиземноморье

Ранее, 21 декабря, в ООН указали на возрастающий голод в Газе с каждым днем боевых действий. В документе всемирной организации отметили, что в палестинском анклаве присутствует наивысший уровень продовольственного кризиса, 79% населения Газы находятся в условиях чрезвычайной ситуации. Подчеркивалось, что риск голода в анклаве увеличивается с каждым дополнительным днем боевых действий и с ограничением доступа к гуманитарной помощи.

19 декабря сообщалось, что в результате израильских ударов в секторе Газа погибло более 19,6 тыс. палестинцев, еще 52,5 тыс. человек получили ранения.

За день до этого организация Human Rights Watch (HRW), занимающаяся расследованием нарушений прав человека по всему миру, обвинила правительство Израиля в намеренном уморении голодом мирных жителей сектора Газа в рамках его наступления на палестинскую территорию.

18 декабря заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа стал «худшим на свете», так как люди не могут даже бежать из анклава. Он подчеркнул, что от болезней, голода может погибнуть даже больше людей, чем от боевых действий.

Ранее, 1 декабря, исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что с 7 октября в Газе погибло более 5,3 тыс. детей. Она также призвала стороны конфликта обеспечить защиту детей и оказание им помощи в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву.

До этого, 22 ноября, Рассел назвала сектор Газа самым опасным для детей местом в мире. Она подчеркнула, что наблюдение за военным конфликтом невозвратно влияет на детей и приводит к нарушениям в их развитии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023