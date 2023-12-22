Минфин США ввел запрет на импорт из РФ лосося, трески, краба и минтая

Минфин США ввел новые санкции в отношении России, запрещающие импорт некоторых рыб и ряда морепродуктов. Об этом сообщается 22 декабря в письменном заявлении финансового ведомства.

Так, под ограничения попали поставки лосося, трески, краба и минтая.

Как отмечается в документе, санкции, вводимые указом президента США Джо Байдена, должны применяться к указанной продукции, которая была полностью или частично получена в России, добыта в водах под юрисдикцией РФ или судами под российским флагом.

Ранее в этот день американский лидер также подписал указ о мерах в отношении финансовых структур, связанных с поставками для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Санкции включают в себя запрет на открытие или ограничение использования корсчетов в США, а также блокировку имущества в Соединенных Штатах.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво.

До этого, в сентябре, глава государства заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, страна выдержала беспрецедентное внешнее давление.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.