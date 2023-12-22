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Байден подписал указ о мерах против связанных с ОПК РФ финансовых структур

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Фото: Global Look Press/White House
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Президент США Джо Байден подписал указ о мерах в отношении финансовых структур, связанных с поставками для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Документ опубликован 22 декабря на сайте Белого дома.

Документ позволяет отключать от финансовой системы США банки, которых уличат в содействии России в обходе санкций против ОПК. Санкции включают в себя запрет на открытие или ограничение использования корсчетов в США, а также блокировку имущества в Соединенных Штатах.

Также власти США получили дополнительные возможности блокировать импорт продукции российского происхождения в случае ее глубокой переработки в третьих странах.

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Ранее, 20 декабря, США расширили антироссийские санкции, включив в ограничительный список четыре компании, которые занимаются транспортировкой нефти, и один нефтяной танкер. Тогда же американский минфин сообщил про обновление мер по обеспечению потолка цен на нефть из России.

До этого, 13 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, однако на Западе не готовы признавать свои ошибки. Он добавил, что на Западе всë больше лелеют мечту устранить Россию как самостоятельную геополитическую величину.

7 декабря президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво. До этого, в сентябре, Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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