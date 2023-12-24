25 декабря — Спиридон Солнцеворот: история праздника, традиции, приметы

Каждый год 25 декабря православная церковь чтит память святителя Спиридона Тримифунтского — чудотворца и защитника христианской веры. В 2023 году торжество приходится на понедельник. На Руси этот праздник называли Спиридон Солнцеворот, так как после него дни становились длиннее, а ночи сокращались. Об истории и традициях торжества читайте в материале «Известий».

Спиридон Солнцеворот в 2023 году — история

Святитель Спиридон родился в небогатой семье на острове Кипр в конце III века нашей эры. Он вел простую жизнь и зарабатывал пастушеским трудом. Когда пришло время, он женился на скромной девушке по имени Ирина, у пары родились дети. Однако семейное счастье длилось недолго — вскоре жена Спиридона заболела и умерла.

Несмотря на пережитое горе, будущий святой не утратил доброты. Как и при жизни супруги, он продолжал помогать бедным и давать приют странникам. За это Господь вознаградил его чудотворным даром: Спиридон обрел способность исцелять больных, изгонять злых духов и бесов.

Во времена царствования Константина Великого (306–337 годы) Спиридон был избран епископом города Тримифунта. Несмотря на высокий сан, священнослужитель не оставил скромного образа жизни. Он продолжал пасти овец в полях и раздавал большую часть своего имущества нуждающимся.

Верующим святитель Спиридон запомнился как заботливый пастырь и великий чудотворец. По легенде, с помощью молитвы он призывал дождь в засуху и останавливал затяжные ливни, грозившие уничтожить урожай. Он также исцелял больных и одержимых, воскрешал мертвых. Так, однажды святой вернул к жизни ребенка, а затем и его мать, которая скончалась от потрясения, став свидетелем чуда.

Согласно другому преданию, Спиридон спешил в соседний город, чтобы спасти от казни своего друга, несправедливо обвиненного в преступлении. Однако путь святителю и его спутникам преградила разлившаяся река. Тогда он велел водам разойтись, и поток подчинился, пропустив путников. Судья, узнавший об этом чуде, тепло принял епископа и отпустил невинно осужденного.

В еще одном рассказе описывается, как ночью воры пробрались к святителю Спиридону, чтобы похитить его овец. Но как только они ступили на порог овчарни, то оказались обездвижены невидимой силой. Епископ нашел разбойников утром и, помолившись, освободил их. После этого святой долго беседовал с незваными гостями, уговаривая их вернуться к честному труду. Затем он подарил им по овце и спокойно отпустил.

В историю церкви святитель Спиридон вошел как участник Первого Вселенского Собора в Никее. Там он зарекомендовал себя как ярый защитник христианской веры. Во время Собора святой вступил в спор с философом, поддерживающим арианство. Так называлось религиозное учение, возникшее под влиянием александрийского пресвитера Ария. Его последователи отрицали христианский догмат о единосущии Бога Отца и Бога Сына и считали Сына Божьего творением Господа, ни в чем ему не подобным.

По преданию, святитель выступил с простой, но настолько убедительной речью, что его оппонент отрекся от ереси и принял крещение. Впоследствии побежденный философ якобы заявлял, что из уст Спиридона звучало слово Божие, поэтому все земные аргументы были против него бессильны.

Святитель Спиридон скончался около 348 года. По легенде, это произошло во время молитвы. В середине VII века его мощи перевезли в Константинополь, а оттуда на остров Корфу, в город Керкира. По сей день они хранятся в храме Спиридона Тримифунтского, их открывают для верующих дважды в день.

Спиридон Солнцеворот в 2023 году — традиции

В день памяти Спиридона Тримифунтского служители храма в Керкире торжественно выносят раку с мощами святого для поклонения. В других храмах, в том числе в российских, проходят торжественные литургии. Верующие просят святителя о выздоровлении больных, решении финансовых трудностей и квартирного вопроса, восстановлении справедливости.

Со святителем Спиридоном также связана интересная церковная традиция. Считается, что после смерти он продолжил путешествовать по миру и помогать людям, изнашивая башмаки. Поэтому каждый год мощи переобувают, а старую обувь дарят какому-либо храму или монастырю. Так, башмаки святого хранятся в московском Свято-Даниловом монастыре и Богоявленском монастыре в Угличе.

На Руси этот день называли Спиридон Солнцеворот, так как с этого момента солнце «поворачивало на лето, а зима — на мороз». Согласно представлениям наших предков, на праздник приходилось зимнее солнцестояние, после которого дни начинают удлиняться, а ночи — убывать.

В день торжества запрещалось выполнять тяжелую работу, можно было только гадать, каким будет урожай в следующем году. Хозяйки обильно кормили кур, причем только правой рукой. Считалось, что так птицы принесут больше яиц. Те, у кого в саду росли яблони, подходили к деревьям и как следует встряхивали их, чтобы отогнать от плодов вредителей.

Кроме того, в этот день женщины втыкали в притолоку серп, а мужчины вбивали в порог дома топор. Считалось, что таким образом можно защитить жилье от злых духов и получить силу от инструментов.

На Спиридона устраивали шумные гулянья. Люди выходили встречать солнце утром и провожали его, зажигая на возвышенностях костры. А чтобы светило скорее вернулось на землю и принесло весну, с гор скатывали подожженные колеса, символизирующие солнце. Для различных обрядов делали тряпичных кукол с колесом в руках — они изображали святителя Спиридона.

Спиридон Солнцеворот в 2023 году — приметы

Со Спиридоном Солнцеворотом связано множество народных примет. Так, охотники считали, что в праздник лучше не ходить в лес, потому что медведи в этот день спят некрепко и ворочаются с боку на бок. В деревнях следили за направлением ветра — с какой стороны он завоет, оттуда и будет дуть до весеннего равноденствия. Хороший знак видели в изменении направления ветра в течение дня, так как это сулило хороший урожай.

Если ветви можжевельника сгибались, ждали метели, а ясная погода на праздник обещала безоблачное небо на Новый год и Святки. Признаком близких морозов считался воробей, таскающий пух и перья в свое гнездо.

Также было принято срезать вишневые веточки и ставить их в горшок с землей. Если на Рождество они зацветут, летом деревья дадут много вишни.

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