17 декабря — Варварин день: как отмечать, что можно и нельзя делать

Православная церковь 17 декабря вспоминает святую Варвару Илиопольскую. В народе праздник еще называют Варварин день или Варварины морозы, так как в это время обычно наступают суровые холода. Чем примечательно торжество и какие традиции с ним связаны, рассказывают «Известия».

Варварин день в 2023 году — что известно о святой

Варвара родилась в сирийском городе Илиополе в конце III века. Она происходила из знатной семьи язычников. Ее отец Диоскур был представителем аристократии при императоре Максимиане. Поскольку девушка была хороша собой, отец решил скрыть девицу от посторонних глаз, а заодно оградить ее от общения с христианами. Для этого он выстроил высокую башню-замок и заточил туда дочь, планируя поскорее выдать ее замуж.

Однако на планы отца Варвара ответила отказом. В надежде, что она изменит мнение, отец разрешил дочери иногда покидать замок для общения с подругами. Он надеялся, что они смогут повлиять на Варвару. Но девушка поступила по-своему. Когда отец был в отъезде, она познакомилась с христианками, а вскоре и вовсе приняла крещение, решив посвятить свою жизнь Иисусу Христу.

Узнав об этом, Диоскор пришел в ярость. Чтобы избежать родительского гнева, Варвара сбежала из дома и спряталась в горах. Отец сумел ее найти и привел на суд к правителю города. Тот призывал девушку отречься от христианства. Но ее воля была непоколебимой. Тогда Варвару подвергли жестоким пыткам. Ее истязали, пытали огнем, но все раны на ее теле заживали чудесным образом. Варвару заточили в темницу, но и там она не отказалась от своей веры. В конце концов девушку обезглавили.

После смерти Варвары обоих ее мучителей настигла небесная кара — их поразила молния. Позднее церковь причислила Варвару к лику святых. Ее мощи сегодня находятся во Владимирском соборе в Киеве. На Русь они попали в XII веке из Византии.

Варварин день в 2023 году — иконография

Иконописцы часто изображали великомученицу с венцом на голове и в богатом одеянии, соответствующем ее знатному происхождению. Иногда венец заменяли мафорием или диадемой.

Еще одна отличительная особенность образа — потир в руках, который используется при освящении вина для Причастия. По преданию, перед казнью Варвара молилась о том, чтобы все, кто будет прибегать к ее молитвенной помощи, прошили это таинство перед смертью.

На некоторых иконах Варвара предстает еще с мечом в левой руке — оружием ее казни. Такая традиция — изображать мученика с атрибутом его гибели — существовала в древней иконописи. Но чаще всего святая изображается с крестом в руке.

Варварин день в 2023 году — чем помогает

В народном календаре Варварин день считается одним из женских праздников. Святой молятся о благополучии детей, о защите от болезней и разногласий в семье, а бездетные — о прибавлении в семействе. Беременные женщины могут попросить, чтобы предстоящие роды прошли легко и без осложнений.

Также считается, что святая Варвара защищает от внезапной и насильственной смерти. Молятся Варваре и за близких, которые находятся в опасности.

В католической церкви она еще почитается как защитница от бури в море и от огня на суше, поэтому ее часто называют покровительницей пожарных и моряков.

Кроме того, на протяжении более чем 20 лет святая Варвара является покровительницей Ракетных войск стратегического назначения России. Это связано с тем, что войска были образованы 17 декабря — в день почитания святой.

Варварин день в 2023 году — традиции празднования

Обычно с Варвары начинались сильные морозы. В народе говорили: «Пришла Варюха — береги нос да ухо». Наши предки старались по вечерам никуда не выходить со двора, чтобы не пропасть в ледяной мгле.

Впрочем, и дома в это время было чем заняться. Дата открывала череду народных гуляний, приуроченных ко дню Николы Зимнего, после которого начиналась подготовка к рождественским праздникам.

Во многих областях пекли обрядовое печенье. Нередко ему придавали форму домашних животных — коров, коз — и угощали им скот, чтобы лучше плодился и не болел. Также могли готовить кутью и компот, чтобы на будущий год не было недостатка в хлебе и овощах.

К празднику старались навести порядок дома и по возможности посещали церковь, чтобы помолиться святой. В гости никого не звали. В дом впускали только случайных путников. Считалось, что если на пороге появился добрый и богато одетый человек, то год пройдет в достатке и без забот, а если немощный и больной, то год будет тяжелым.

Варварин день в 2023 году — что можно и нельзя делать

Как и в другие церковные праздники, в Варварин день действует много запретов. В этот день нельзя ни с кем ругаться и сквернословить. Запрещается отказывать в этот день кому-либо в помощи, чтобы потом самому не оказаться в сложной ситуации.

Для хозяек вводится запрет на разного рода домашнюю и женскую работу — уборку, стирку, ткачество, прядение и шитье. В гости звать тоже никого не рекомендуется. А вот собраться за семейным столом не возбраняется. Но при этом стоит учесть, что Варварин день приходится на Рождественский пост. В это время запрещено употребление продуктов животного происхождения. Исключение составляют рыба в небольшом количестве и постная выпечка.

Варварин день в 2023 году — народные приметы

По тому, какая погода стоит 17 декабря, судили о предстоящем сезоне. Так, если на закате небо окрасилось в багровые цвета — жди морозного и ясного дня. А если вечернее небо заволокли облака, то будет снегопад.

Если же ночное небо тусклое и на нем почти не видно звезд, то вскоре холода отступят. Об этом же говорил и стелющийся по земле дым из трубы.

Ранее «Известия» рассказали, как отмечают другой церковный праздник декабря — Наумов день.