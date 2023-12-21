Мистика зимнего солнцестояния: чего ждать 22 декабря 2023 года

В конце декабря жители Северного полушария встретят самый короткий световой день в году — зимнее солнцестояние. С этим астрономическим явлением связано множество традиций, поверий и ритуалов, которые в разные эпохи проводили наши предки. Как мощная энергетика солнцестояния повлияет на человека и где лучше всего провести этот день — рассказывают «Известия».

Самый короткий день и самая длинная ночь: когда в декабре 2023 года

Со дня зимнего солнцестояния 22 декабря в Северном полушарии наступает астрономическая зима. Она длится до 20 марта — дня весеннего равноденствия. В России в 2023 году зимнее солнцестояние начнется 22 декабря около 03:27 по московскому времени. При этом ночь с 21 на 22 декабря будет самой длинной в этом году (больше 16 часов), а световой день станет самым непродолжительным — семь часов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Солнцестояние — это астрономическое явление, которое возникает из-за того, что Земля на протяжении года меняет свое положение относительно Солнца. Благодаря тому, что ось вращения планеты имеет наклон в 23,4 градуса, на Земле происходит смена времен года и возникают солнцестояния. Если бы этот угол был равен нулю, лето никогда бы не сменяло зиму на планете, продолжительность дня и ночи была бы одинакова, а Солнце бы весь год поднималось над горизонтом на одну и ту же высоту.

В каждом полушарии за год происходят два солнцестояния — зимнее и летнее. Они отличаются тем, что зимой в этот день Солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта, а летом высота Солнца на небосклоне становится наибольшей. И если для жителей Северного полушария зимнее солнцестояние происходит 22 декабря, то в Южном оно выпадает на 21 июня.

Первым отмечать эту дату повелел римский император Юлий Цезарь в 45 году до н.э., но по юлианскому календарю зимнее солнцестояние отмечали 25 декабря. Позже римский император передвинул день солнцестояния в Северном полушарии на 22 декабря.

Как отмечали славяне, что нельзя делать в день зимнего солнцестояния

Люди с древних времен праздновали возвращение света после нескольких месяцев темноты. Это астрономическое событие нашло отражение в религиях и культурах многих народов мира. Например, древние славяне верили, что после зимнего солнцестояния просыпается бог Солнца — один из главных почитаемых властителей дневного света и плодородия. Они благодарили Даждьбога и восхваляли его с помощью обрядовых песен — колядок. А самую длинную ночь в году перед солнцестоянием славяне называли ночью Чернобога — темного божества, который приносит несчастье и управляет загробным миром. Поэтому в эту ночь желательно было оставаться дома, чтобы не навлечь на себя беду. Чтобы помочь солнцу победить тьму, славяне также разжигали костры и пекли обрядовый хлеб в форме светила.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На Руси день зимнего солнцестояния называли Спиридон-солнцеворот, так как в эту дату (12 декабря по старому стилю) православная церковь вспоминала святого Спиридона. Тогда считали, что после дня солнцестояния начинаются сильные морозы, а медведь в берлоге поворачивается на другой бок, поэтому охота в этот день была опасна.

Германские и скандинавские народы считали этот праздник серединой зимы и называли Йоль. Существовало поверье, что солнцестояние является предвестником всеобщего обновления и надежды на светлое будущее.

Также зимнее солнцестояние повлияло на возникновение концепции рождения или возрождения богов. По одной из версий историков, мегалитическое сооружение в Стоунхендже, который расположен в Великобритании, было построено не только для проведения мистических обрядов, но и для празднования дня солнцестояния.

Зимнее солнцестояние 22 декабря 2023 года: влияние на людей, как загадать желание

Из-за сокращенного светового дня люди в период зимнего равноденствия могут испытывать хандру и депрессию. Дефицит солнечного света негативно влияет на секрецию гормонов, поэтому эмоциональное состояние человека ухудшается. У метеозависимых людей могут начаться проблемы с давлением. В это время важно оберегать свое здоровье и пополнять его энергию с помощью качественного сна, свежего воздуха и правильного питания.

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

В день зимнего солнцестояния предки проводили ритуалы, которые помогали исполнению заветных желаний. Для этого необходимо было записать свои мечты на бумаге и поджечь, а получившийся пепел развеять по ветру. Еще один способ загадать желание, которое сбудется, — посадить в горшок семечко любого растения. За ним нужно ухаживать и растить до наступления весны, а когда сойдет снег, высадить в грунт на улице.

На зимнее солнцестояние было нежелательно проводить массовые гуляния. Считалось, что шумные праздники могут потревожить духов. Нельзя вступать в конфликты, жадничать, пить алкогольные напитки и сквернословить. По поверью, негативная энергия в этот день может сохраниться на долгое время, что привлечет неудачу. День 22 декабря лучше провести дома в семейном кругу.

Народные приметы 22 декабря 2023 года

У славянских народов с днем зимнего солнцестояния связано множество примет, по которым судили о погоде на грядущий год. Если на 22 декабря было холодно и ветрено — зима будет морозной.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Ясная погода в этот день говорила о том, что зима продлится долго, а приход весны затянется. Серое небо и пасмурная погода, наоборот, предвещали раннюю весну.