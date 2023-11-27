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Високосный 2024 год — что можно и нельзя делать, приметы

В високосный год нельзя планировать свадьбы и дальние переезды
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Раз в четыре года в календаре появляется дополнительный день, благодаря чему год становится длиннее. Такие года называют високосными. Именно таким будет новый 2024 год. Откуда берется лишний день, и почему в народе бытует мнение, что от этого периода «не стоит ждать ничего хорошего», рассказывают «Известия».

Високосный год — 2024: что это такое

Обычный год длится 365 дней. Но так как Земля делает полный оборот вокруг Солнца не за полный год, а захватывает еще несколько часов сверх, то накапливается «дополнительный» день — 29 февраля. Он необходим, чтобы синхронизировать наши дни с Землей и ее сезонами.

Почему раз в четыре года? Потому что за год накапливается около шести «лишних» часов. Умножаем их на четыре года и получаем 24 часа — ровно столько, сколько длятся одни земные сутки.

Если регулярно не проводить такую «ревизию», то между астрономическим и календарным годом образуется большое отставание, а такие важные календарные события, как, например, равноденствие и солнцестояние сместятся на более поздние периоды.

О том, что календарный год длится на шесть часов больше астрономического, было известно еще во времена Юлия Цезаря, в 1 веке до н. э. Тогда же появился календарь, который стал называться юлианским. Более точные вычисления были сделаны только в XVI веке и отразились в Григорианском календаре.

Високосный 2024 год: почему его боятся
Из-за чего каждые четыре года в году появляется дополнительный день

До 1918 года Россия жила по юлианскому календарю. После перехода на григорианский календарь прежний остался только в церкви. Благодаря этому расхождению появилась традиция помимо Нового года праздновать еще Старый Новый год. По новому стилю Новый год наступает в ночь на 31 декабря, а по старому — в ночь с 13 по 14 января.

Високосный год — 2024: народные приметы

Вокруг високосного года издавна существует множество суеверий и примет. У восточных славян 29 февраля часто называли Касьяновым днем в честь Святого Касьяна, который родился в этот день. При жизни святой был вполне положительным персонажем, но после смерти обрел дурную славу. Считалось, всё что ни происходит плохого, случается по вине Касьяна.

Существует даже присказка: «На что Касьян ни взглянет — всё вянет». В день Касьяна люди старались не покидать свои жилища и проводили разные обряды.

Детей, появившихся на свет 29 февраля, старались крестить как можно раньше, чтобы таким образом оберечь и защитить их от злых духов.

Високосный год — 2024: что можно и нельзя делать

До сих пор многие верят, что високосные года сулят человечеству лишь сплошные беды и катаклизмы. Так, високосный 1908 год ознаменовался падением Тунгусского метеорита, а високосный 2020 год — началом пандемии коронавируса. Однако научно связь этих событий не установлена.

Когда будет следующий високосный год

Тем не менее, в народе считают, что в високосный год не стоит играть свадьбы, рожать детей, разводиться, заводить животных, менять место жительства и, в целом, резко менять свою жизнь. Если заглянуть в статистику, то в 2020 году в России, действительно, было зарегистрировано на 138 тыс. браков (почти на четверть) меньше, чем за предыдущий год.

Социологическое исследование, проведенное в мае этого года, также подтвердило, что почти каждый третий россиянин считает, что играть свадьбу в високосный год нельзя, иначе брак окажется несчастливым. Поэтому бракосочетание планируют на другое время.

Но, пожалуй, больше всего неудобств високосный год доставляет родившимся 29 февраля. Из-за смещения календаря им приходится отмечать свой день рождения либо накануне, 28 февраля, либо позже — 1 марта. Отпраздновать свой праздник в реальную дату они могут только раз в четыре года.

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