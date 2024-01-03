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Что нам негоже: за какие подарки могут вызвать в налоговую

Нотариусы рассказали о возможных последствиях акта дарения
Фото: Getty Images/coffeekai
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Едва ли найдется человек, который не желает получить подарок в новогодние каникулы. Впрочем, как показывает юридическая практика, иногда дарение сопряжено со сложными формальностями, а в некоторых случаях — с убытками. «Известия» вместе с юристами и нотариусами рассказывают о рисках, связанных с получением ценных презентов.

Деловой гешефт

В преддверии Нового года рабочие места многих офисных работников обрастают пакетами и коробками от коллег, работодателя и знаками внимания от различных контрагентов, с кем за год довелось сотрудничать. Но не стоит забывать, что некоторые подношения могут подлежать налогообложению.

офис
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Согласно действующему налоговому законодательству, налог с подарка обычно не уплачивается, если стоимость подарка от физического лица не превышает 4000 рублей, — объясняет председатель Ростовской областной коллегии адвокатов «Паритет» Надежда Швырева. — Однако при превышении данной суммы получатель подарка может быть обязан уплатить подоходный налог в размере 13%. Важно учитывать, что эта норма не распространяется на подарки, полученные от родственников. В их число входят супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры. А также в случае принятия подарка в связи с семейными торжествами, такими как свадьба.

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Одним конфеты, другим — медали

Чуть менее ярко и радостно с точки зрения разнообразия подношений проходят предновогодние дни у государственных и муниципальных служащих: для них действуют существенные ограничения.

— По общему правилу, этой категории граждан запрещено получать подарки в связи с исполнением должностных обязанностей, кроме подарков, полученных в связи со служебными командировками и другими официальными мероприятиями. Но к подаркам не относятся канцелярские принадлежности, цветы и ценные подарки-поощрения (награды).

Он уточнил, что случаи, при которых в принципе нельзя принимать подарки (за исключением тех, чья стоимость не превышает 3000. рублей), содержатся в Гражданском кодексе (ст. 575 ГК).

подарки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Это подарки от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, или их законных представителей работникам образовательных, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и иных аналогичных организаций; государственным и муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; в отношениях между коммерческими организациями.

Подарок с бумажкой

Дорогостоящие подарки требуют письменного договора, например, если речь идет о квартире, коммерческом помещении, доме, участке, гараже, автомобиле или мотоцикле. Этот документ становится основанием для регистрационных действий в Росреестре (если речь идет о недвижимости) или постановки на учет в ГИБДД, когда подарок — транспортное средство. В Федеральной нотариальной палате уточнили, что договор необходим, если подарок — от юридического лица, а его цена превышает 3000 рублей.

— Например, если работодатель дарит вам ноутбук за отличные результаты работы, — рассказали «Известиям» в палате.

ноутбук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В некоторых случаях, помимо письменного соглашения, может понадобиться и нотариальный договор, отметили в ФНП. Речь, например, о дарении доли в недвижимости или бизнесе, если владельцев несколько.

— Дарить недвижимость от имени несовершеннолетних и недееспособных граждан нельзя, — пояснили в палате. — Однако они могут принимать подарок — в этом случае также необходимо участие нотариуса.

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Креативный подход

Чаще всего через заверителей дарят недвижимость, автомобили, доли в бизнесе. Дарят также картины, коллекции книг, животных, ювелирные украшения, оборудование, даже газовые трубы.

— В северных краях дарят родовые угодья с чумами и оленями, к районным нотариусам приходят дарить крупный рогатый скот, — рассказывают о самый неожиданных презентах в ФНП.

Еще один способ осчастливить ближнего — просто забыть о материальных претензиях к нему.

жилье
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— В договор дарения можно включить свободу от обязательств. Например, простить человеку долг или взять на себя погашение его задолженности перед третьим лицом. Причем в рамках договора дарения списывать можно только весь долг целиком, а не какую-то его часть или проценты.

Кроме того, официальным подарком может стать предмет интеллектуальной собственности.

— Товарные знаки, компьютерные программы, карты, рисунки, фотографии и прочее, — рассказали в ФНП. — Нужно учитывать, что по договору дарения передается не само авторство, а исключительные права на использование произведения — публикацию статьи, выпуск музыкального диска или размещение иллюстраций на сайте.

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Тайный Санта

— В законодательстве имеется институт пожертвования, то есть дарения вещи или права в «общеполезных целях». Пожертвования могут делаться в адрес граждан, медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и других аналогичных организаций, благотворительных и научных организаций, фондов, музеев, учреждений культуры, общественных и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций в соответствии с законом, а также государству и другим субъектам гражданского права, — пояснила член Ассоциации юристов России Ольга Турунина.

Новый год
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Что касается анонимности такого пожертвования, то законодательство не закрепляет обязательной идентификации жертвователя.

— При этом в отношении движимых вещей [пожертвование] может совершаться и инкогнито, однако в отношении недвижимости это осуществить невозможно, поскольку необходима государственная регистрация перехода права.

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