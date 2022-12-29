Новый год не мчится: на что россияне готовы потратиться в праздники

События 2022 года отразились на подходах россиян к празднованию Нового года. В 2022 году 48% россиян планируют отметить его скромнее, чем в прошлом году, 30% — не ожидают существенных изменений в тратах на празднование новогодней ночи и только 22% рассчитывают на широкое отмечание праздника. Такие данные приводит первый в РФ сервис долевой оплаты — «Долями», с ними ознакомились «Известия». В отношении подарков картина схожая — 59% опрошенных людей нацелено на сокращении трат. По данным экспертов, доходы населения в уходящем году падали, менялось и эмоциональное состояние граждан — более половины россиян сталкивались в 2022 году со стрессом. Впрочем, к концу года, по данным некоторых соцопросов, у жителей России настроение несколько улучшилось, что и повлияло на желание расходовать дополнительные средства.

Настроены на покупки

Доходы населения в России в III квартале 2022 года, по данным Росстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 3,4%. Это привело к стратегии экономии у россиян и сдерживания трат, сходятся во мнении опрошенные «Известиями» эксперты.

Политические события этого года и последовавшие за ними санкции также повлияли и на эмоциональное состояние населения. По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) больше половины россиян (57%) сталкивались со стрессом в этом году. Чаще всего его испытывали люди от 18 до 24 лет — в 79% случаев, от 25 до 34 лет и от 34 до 59 лет — в 66% и 63% случаев соответственно. Реже всего в этом году со стрессом сталкивались люди от 60 лет — в 42% случаев.

Эти факторы отразились на подходе россиян к празднованию Нового года. По данным сервиса «Долями» (первый в РФ BNPL-сервис, запущенный Тинькофф), в этом году 48% опрошенных россиян планируют сократить траты на новогодние праздники. Из них 24% намерены организовать более скромное застолье, 11% планируют сэкономить на фейерверках и украшении дома, 8% — намерены отказаться от ужина в ресторане, а 5% — от поездки в другой город или страну. Исследование основано на опросе, в котором приняли участие более 1,2 тыс. клиентов «Долями» старше 18 лет во всех регионах страны.

В отношении подарков картина схожая — 59% участников опроса намерены сократить траты на новогодние подарки по сравнению с 2021 годом. Так, 18% респондентов планируют сократить число людей, которым купят подарки, 17% — подберут более скромные подарки, чем на прошлый Новый год, 6% для экономии средств намерены сделать подарки своими руками, а 18% участников опроса стремятся раньше начать поиск подарков, чтобы иметь возможность отследить скидки и выгодные предложения.

Потратиться готовы

К концу года ситуация стала улучшаться — уровень оптимизма в отношении будущего страны заметно вырос. Так, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик на конференции «Российская экономика под воздействием внешних шоков» отметил, что сравнение результатов репрезентативных соцопросов, проведенных в начале февраля и в ноябре 2022 года, выявило «парадоксальное» повышение социального оптимизма более чем на 10 п.п.

Данные исследования «Долями» подтверждают, что, несмотря на сложную ситуацию, сохраняется значительный процент россиян, готовых увеличивать праздничные траты — это 22% респондентов. В частности, 9% участников опроса планируют устроить более широкое застолье на Новый год, 6% — приобрести больше новогодних украшений. Ещё 2% граждан решили встретить Новый 2023 год в ресторане, а 5% — в другом городе или стране.

Это подтверждают и другие эксперты. По данным Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), траты россиян на поход в ресторан не сократились, а даже несколько увеличились. Это связано с сокращением количества зарубежных поездок в этом году — взамен люди стали чаще посещать рестораны и готовы отметить там Новый год, отметил вице-президент ФРиО Сергей Миронов.

Треть участников опроса «Долями» ожидает, что на подарки и празднование Нового года в 2022 году потратит больше, чем в 2021-м. Каждый четвертый из них прогнозирует рост трат по сравнению с прошлым годом на 10–15% или меньше, 16% — на треть, больше половины — на 50% или выше. Среди основной причины повышения расходов на праздник называется рост цен на товары в 2022 году.

Подорожание товаров подтвердили и участники рынка. По данным пресс-службы Wildberries, на приобретение подарочной продукции с изображением символов Нового года россияне тратят в этом году порядка 510 рублей — на 16% больше, чем это было в 2021 году. В среднем покупка сладких наборов в декабре 2022-го обходится родителям в 650 рублей (+15% год к году), а игрушек — в 695 рублей (–12%). При этом, в преддверии Нового года вырос и интерес россиян к более дорогостоящим товарам, которые выбирают для членов семьи и любимых: к смартфонам (+313% год к году), планшетам (+210%), умным часам (+296%), различной бытовой технике (+90%) и ювелирным украшениям (+78%).

Одними из самых популярных новогодних категорий по штучным продажам в декабре стали наборы новогодних украшений, которые покупают в качестве подарка, отметили в пресс-службе Ozon. Их продажи выросли почти на 50% за три недели декабря по сравнению с тем же периодом прошлого года. Из года в год электроника косметика и парфюм становятся популярными подарками на Новый год у россиян. В этом году из электроники покупатели площадки приобретают чаще всего беспроводные наушники, смартфоны, периферию для гейминга и гаджеты для умного дома.

— Этот год, несмотря на свою непредсказуемость, сильно не поменял предпочтения россиян при покупке новогодних подарков. Благодаря тому что ассортиментную матрицу удалось выровнять после летней товарной ямы в некоторых категориях, у россиян сегодня есть достаточно широкий выбор, — сказал «Известиям» президент Ассоциации интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По его словам, как и прежде, в топе сладкие подарочные наборы, развивающие игры для детей, парфюмерия, ювелирные изделия и электроника.