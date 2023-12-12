Сезон чудес: когда выгоднее всего размещать среднесрочные вклады

Перед новогодними праздниками банки традиционно делают клиентам интересные предложения по вкладам. Как правило, именно в это время можно выгодно вложить сбережения под довольно высокие проценты. О том, какие предложения есть на рынке в декабре 2023 года и почему их не так много, как в прежние годы, — в материале «Известий».

Сезонное предложение

Предлагать клиентам высокие ставки по депозитам к определенной дате или сезону — распространенная банковская практика и проверенный способ борьбы за клиентов: банк привлекает средства вкладчиков, а те получают повышенную доходность. Довольно распространены сезонные депозиты, приуроченные, например, к 8 марта или Дню Победы. Новогодние праздники не исключение. Часто перед новым годом банки предлагают не только вклады с высокими ставками, но и различные акции и розыгрыши.

— Как правило, по таким депозитам банки устанавливали короткие сроки (от одного до трех месяцев, реже шесть месяцев) и предлагали максимальные ставки — чаще на 0,5%-1% выше ключевой. Практически всегда сезонные вклады сопровождались агрессивной рекламой с акцентом на высокий процент и подарки клиентам. Благодаря этому кредитным организациям удавалось привлечь внимание и деньги новых вкладчиков, которые позднее становились постоянными клиентами, — поясняет директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

К концу года многие получают премии, кто-то спешит навести порядок в семейном бюджете и вложить свободные средства. Словом, банки действуют на опережение и конкурируют за вкладчиков проверенным оружием — сезонными депозитами. Предновогодние акции традиционно дают наиболее выгодные предложения по вкладам. Об этом говорит и заместитель лидера трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Мария Саенко.

— Перед Новым годом на рынок традиционно выходит дополнительный объем денежной массы — граждане получают годовые бонусы, тринадцатые зарплаты и другие дополнительные выплаты. Кроме того, многие вкладчики открывают депозиты на полгода или год, и как раз в декабре истекает их срок. Банки заинтересованы в привлечении этих денег на вклады и накопительные счета и на короткий срок выводят на рынок самые выгодные предложения, — отмечает эксперт.

Чаще всего сезонные вклады обладают рядом ограничений — таких, как отсутствие возможности дополнительного пополнения или снятия части денег. При досрочном закрытии вклада клиент получит проценты по стандартному тарифу до востребования. Также возможны ограничения по минимальной и максимальной сумме. Все это нужно учитывать при принятии решения, куда вложить деньги в конце года.

Карнавала не будет?

В этом году новогодних спецпредложений и акций на рынке не так много. Одна из причин в том, что сейчас проценты по депозитам и без того высокие, почти в два раза выше, чем в первые полгода 2023 года и самые высокие за последние полтора года.

— Этот год имеет особенность — рост ключевой ставки Банка России во втором полугодии привел к существенному увеличению ставок по сберегательным продуктам, — отмечает Мария Саенко. — В результате по сравнению с июнем доходность по ним выросла почти вдвое. То есть, весь рынок уже формирует достаточно интересные предложения для клиентов. Наличие дополнительных сезонных акций на фоне и без того высоких ставок по стандартным депозитам и есть главная «изюминка».

— На сегодняшний день новогодние предложения появились лишь в восьми банках из Топ-50 по активам, при этом четыре депозита из этих предложений — вклады из основной линейки банков, которые переименовываются в зависимости от сезона. Новые акционные вклады появились у МКБ, ВБРР и ОТП банка, — рассказывает эксперт АЦ Банки.ру Оксана Трунова.

Ставки по вкладам напрямую зависят от ключевой ставки. Чем она выше, тем выгоднее депозитные вклады. ЦБ поднял ключевую ставку в конце октября (в четвертый раз за второе полугодие) сразу с 13% до 15%.

При этом процентные ставки на уровне ключевой предлагает лишь МКБ при оформлении вклада онлайн на три года. ОТП предлагает маркетинговую ставку до 15% годовых, но действует она только в последние 90 дней срока вклада из 367 дней. В итоге в конце срока реальная ставка по вкладу составит 12% годовых. По всем остальным вкладам доходность ниже ключевой ставки, отмечает Трунова.

Вероятнее всего большого количества новогодних предложений в этом году ждать не стоит. Банки занимают выжидательную позицию перед последним в этом году заседанием Совета директоров Банка России по ключевой ставке, которое состоится 15 декабря.

— По прогнозам аналитиков на ближайшем заседании ключевая ставка либо останется на прежнем уровне, либо увеличится на один-два процентных пункта. В случае повышения ставки банки также будут вынуждены увеличивать доходность вкладов, и корректировка ставок коснется, в первую очередь, основной линейки вкладов, — подчеркивает Оксана Трунова.

Согласна с тем, что банки выжидают, и Ирина Андриевская.

— К концу первой декады декабря выбор специальных новогодних депозитов в традициях прошлых лет (с коротким сроком и высоким процентом) в банках невелик, — рассуждает эксперт. — Вероятно, кредитные организации ожидают очередного роста ключевой ставки ЦБ 15 декабря и планируют изменения по сберегательным линейкам на вторую половину месяца.

Хорошие новости

В числе немногих, кто поторопился сделать сезонное предложение вкладчикам — банк «Открытие», Газпромбанк, Примсоцбанк, НБД Банк, банк «Приморье», банк «Дальневосточный». Причем большинство банков расширили диапазоны сроков привлечения денег вкладчиков и сделали акцент на выгодных процентах для новых клиентов.

— Привлекает внимание акция для вкладчиков «24% в 2024 году» банка «Открытие». Высокие индивидуальные проценты получат победители розыгрыша, если откроют депозит по базовым ставкам от 13,8% до 14,5%. Банк обещает выплатить вкладчикам-победителям надбавки, которые увеличат процент до 15%-24%. Причем 24 вкладчика получат максимальные 24%, при условии, что не закроют вклад досрочно, — отмечает Ирина Андриевская.

Газпромбанк привлекает новых клиентов вкладом «Хит сезона» и предлагает им повышенную ставку до 15% в рамках акции до 31 января. По вкладу «Новые возможности» банк «Дальневосточный» установил ставку до 14% и предлагает в подарок карту. Примсоцбанк обещает по годовому вкладу «Новогодний чулок» — до 13,9%, банк «Приморье» — 12,5%.

Выгодное вложение

Эксперты сходятся в том, что сейчас среднесрочные вклады дают оптимальное сочетание выгодной ставки и временного горизонта планирования.

— Допустим, у человека есть временно свободные деньги, которые можно вложить на полгода-год, тогда следует выбирать вклад с капитализацией и максимальным процентом. Отметим, капитализация — это механизм начисления процентов, который выгоден вкладчикам. Банк начисляет процент за месяц и прибавляет их к «телу» вклада. В следующий месяц сумма вклада, на которую вновь начисляют процент, по сути, увеличивается. Многие называют такую схему «сложный процент», по факту она проста и доходна, — объясняет Ирина Андриевская.

Несмотря на то, что предложения по вкладам могут быть весьма привлекательными, эксперты советуют при выборе не спешить. По словам Оксаны Труновой, необходимо обязательно обращать внимание на условия получения максимальной процентной ставки: «иногда самые высокие ставки банк использует для привлечения „новых“ клиентов или обещают максимальную доходность, только если принести в банк „новые“ деньги». Также банк может предлагать повышенные ставки при активном использовании карты этой кредитной организации. Все это необходимо учитывать при принятия решения.

Как говорит Ирина Андриевская, универсального рецепта, какой вклад выбрать для размещения средств, не существует, а выбор депозита зависит от целей вкладчика.

— Вклад с капитализацией будет эффективным в случае, когда стоит задача «пристроить» крупную сумму на небольшой срок. А вот если вкладчик планирует копить деньги, пополняя депозит, следует внимательно изучить условия, предложенные банком по внесению и снятию средств, — поясняет эксперт.

Также, по словам эксперта, банки предлагают более высокие ставки по депозитам новым клиентам и традиционно готовы платить выше процент за привлечение крупных сумм на максимально длинный срок.

По мнению Марии Саенко, главные параметры выбора при решении об открытии вклада — удобство размещения средств, доверие к банку, размер процентной ставки.

— Если все три параметра в конкретном банке вас устраивают, то это хороший выбор, — резюмирует эксперт.