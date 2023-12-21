NYT сообщила о переговорах США об использовании активов РФ для Украины

США начали обсуждать с союзниками возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом 21 декабря написала газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.

«Администрация Байдена <...> начала срочные переговоры с союзниками об использовании средств для помощи военным усилиям Украины в момент, когда финансовая поддержка снижается», — говорится в публикации.

По данным источников газеты, Белый дом «тихо сигнализирует» о своей поддержке использования российских активов на фоне того, как конгрессмены всё больше выступают за законодательную инициативу для соответствующего решения.

Отмечается, что в последние недели усилились дискуссии по линиям министров финансов, дипломатов и юристов. Как указала газета, Вашингтон оказывает давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию, чтобы те представили стратегию к 24 февраля. При этом детали этой стратегии продолжают активно обсуждать. Политики до сих пор не решили, будут ли российские средства поступать напрямую Украине или их можно будет использовать иначе. Кроме того, в настоящий момент неясно, сможет ли Киев тратить эти деньги на военные нужды или их применение ограничат только расходами на восстановление и поддержку экономики.

The New York Times сообщает, что западные страны рассматривают использование активов РФ в качестве инструмента давления на Москву с целью вынудить ее пойти на переговоры по завершению украинского конфликта.

Накануне газета Financial Times написала, что западные государства могут попытаться легализовать замороженные российские активы, признав себя пострадавшими от конфликта на Украине.

12 декабря Европейская комиссия (ЕК) утвердила меры «иммобилизации» доходов от замороженных активов российского Центробанка (ЦБ).

6 декабря член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев заявил, что российские активы, незаконным образом замороженные, должны в полном объеме вернуться в юрисдикцию РФ, а иначе это будет «банальным воровством» средств РФ. Канаев напомнил, что у РФ также имеются активы, замороженные в ответ на недружественные действия западных стран.

8 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Киеву замороженных российских активов.

В мае прошлого года Песков заявил, что конфискация активов РФ в пользу Украины была бы воровством. В марте 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Запад, заморозив российские резервы, объявил дефолт своим обязательствам перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.

Тогда же глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, что составляет примерно половину их объема. По его словам, Запад начал экономическую войну против России.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.