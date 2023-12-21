ЦАХАЛ заявила об уничтожении свыше 2 тыс. военных ХАМАС после 1 декабря

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 2 тыс. бойцов палестинского движения ХАМАС после окончания 1 декабря временно действующего перемирия между сторонами. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в ходе брифинга.

Он также подчеркнул, что израильские военные в настоящее время ведут интенсивную работу на юге сектора Газа.

«Мы [Израиль] увеличили численность войск, сражающихся на востоке Хан-Юниса, и ведем там активные боевые действия», — указал Хагари.

Кроме того, он добавил, что ливанское шиитское движение «Хезболла» «превратила южную часть Ливана в зону боевых действий и продолжает ставить под угрозу будущее всего ливанского государства».

9 декабря начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что увидел признаки распада ХАМАС в секторе Газа. Халеви также призвал военных действовать усерднее, добавив, что Израилю нужно усилить нажим на ХАМАС.

Ранее, 8 декабря, Хагари сообщил, что бойцы ХАМАС стали всё чаще сдаваться в плен израильским военным. Как добавил Хагари, в числе задержанных ЦАХАЛ сил противника имеются и военные элитного подразделения ХАМАС «Нухба».

5 декабря министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, а вооруженные формирования его сторонников несут потери. По словам Галанта, результаты действий ЦАХАЛ «очень значительны, впечатляющи и точны».

Накануне, 4 декабря, Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против ХАМАС в секторе Газа.

3 декабря ЦАХАЛ приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа. Как заявил Герци Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

До этого, 1 декабря, истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.