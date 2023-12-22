Общежитие мое: почему не одобрен проект закона о «резиновых квартирах»

Новый законопроект о «резиновых квартирах» не получил положительного отзыва правительства. Авторы поправок предлагали запретить регистрацию мигрантов в помещениях, где число проживающих не соответствовало бы нормам жилой площади на человека. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что решить проблему может помочь ужесточение ответственности для владельцев жилья и для мигрантов. О том, как сегодня в стране решаются квартирные вопросы, — в материале «Известий».

Круговая борьба

Правительство не поддержало законопроект, запрещающий регистрировать мигрантов в квартирах, где появление каждого нового жильца-иностранца нарушало бы норму жилой площади на человека , выяснили «Известия». Согласно Жилищному кодексу, норма составляет 33 кв. м на одного человека в квартире, 42 «квадрата» — на семью из двух человек, на семью из трех и более человек — по 18 кв. м на каждого.

В России в 2013 года был принят закон, вводящий наказание за фиктивную регистрацию — как штраф, так и лишение свободы. В том же году был вынесен первый приговор за «резиновую квартиру» по новому закону . Москвич, прописавший на своей жилплощади в районе Бибирево 400 иностранцев, получил два года условно. Но, как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, проблема «резиновых» квартир так и не была решена.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Только в прошлом году в Петербурге вывили квартиру, где были прописаны более 800 иностранцев , напомнила член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова. А председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов заявил, что «резиновые» квартиры создают проблемы для государства — бюджет недополучает платежи в виде налогов с арендной деятельности владельцев такой жилплощади.

— Однако оценить масштабы таких недополучений затруднительно, поскольку универсальной методики по выявлению всех подобных квартир попросту нет, — сказал он.

Как правило, такие квартиры находятся в собственности социально неблагополучных граждан, которые за небольшое вознаграждение дают разрешение на регистрацию в жилище иностранцев в неограниченных количествах, которые по факту там не проживают , рассказал «Известиям» адвокат, старший партнер адвокатского бюро Москвы «Афанасьев, Узденский и партнеры» Сергей Узденский.

— Но встречаются и квартиры, которые действительно представляют собой нелегальные общежития, — отметил адвокат.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Иногда пособниками описанных схем становятся сами сотрудники полиции, в частности, участковые-уполномоченные, добавил Сергей Узденский. Они из корыстной заинтересованности «закрывают глаза на очевидно фиктивные браки и резиновые квартиры на подведомственной им территории».

Поэтому целью поправок, которые завернуло правительство, было предотвращение возможностей регистрации слишком большого числа мигрантов в одной и той же квартире. По мнению авторов законопроекта, представителей Законодательного собрания Калужской области, предлагаемая мера должна была позволить «более точно прогнозировать миграционную ситуацию, усилить контроль за иностранными гражданами и исключить случаи злоупотребления собственниками жилья».

Но правкомиссия по законопроектной деятельности указала, что реализация этих поправок снизит контроль за нахождением иностранных граждан и создаст предпосылки для фиктивного миграционного учета не по месту их фактического пребывания. А Анастасия Удальцова и вовсе назвала положения законопроекта «казуистическими».

— В обозримом будущем мы вернемся к его рассмотрению с учетом выявленных юридических нюансов, — сказала она «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Попытки были

В 2022 году депутат Госдумы Александр Якубовский рассказывал «Известиям», что готовит з акон о запрете прописки больше одного человека на 6 кв. м., если это не родственники. При этом документ так и не был внесен в Госдуму. Тогда его авторы пояснили необходимость такой инициативы данными Генпрокуратуры. В том же году надзорное ведомство провело проверку в Москве и выявило и 70 таких квартир, в которых были зарегистрированы 14 тыс. человек.

В Генпрокуратуре тогда поясняли, что схемы «прописки» там людей были совершенно разными — от регистраций до разделения жилплощади на микродоли — до 2 см., которые за денежное вознаграждение по фиктивным договорам дарения и купли-продажи эти доли переходили в собственность мигрантов.

Так, в ладельцами только одной такой квартиры в Москве стали 286 человек, а члены их семей после приобретения микродолей получили более 10 млн рублей социальных выплат. Тогда следователи возбудили дело по статье о мошенничестве с социальными выплатами . Аналогичные схемы могут использоваться не только для хищения бюджетных средств, но и для организации незаконной миграции.

В итоге в 2022 году Госдума приняла закон, который предусмотрел лимит «дробления» площади — шестью квадратными метрами на человека.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Но в числе распространенных схем легализации мигрантов, помимо «резиновых» регистраций, еще и фиктивные браки, также запись детей на якобы отцов-мигрантов, которые ими не являются. Это позволяет им легализоваться в стране, напомнил Сергей Узденский.