Тяжелая микродоля: в ГД хотят запретить регистрацию больше одного лица на 6 кв. м

В Госдуме готовят закон о запрете прописки больше одного человека на 6 кв. метров — если это не родственники. Норма нужна для борьбы с «резиновыми квартирами». Об этом «Известиям» сообщили в комитете ГД по строительству и ЖКХ. Депутаты направили письмо в МВД, чтобы узнать позицию ведомства (есть у «Известий»). Генпрокуратура уже начала проверки квартир, в которых зарегистрированы люди сотнями и все они получают социальные пособия.

Резиновые «квадраты»

В Госдуме планируют окончательно устранить в России проблему так называемых «резиновых квартир», в которых сотнями прописываются люди и получают соцпособия. Сейчас ведется разработка законопроекта о запрете регистрации более одного человека на 6 кв. метрах, если это не родственники, рассказал «Известиям» член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Д епутаты направили письмо в МВД, чтобы узнать позицию ведомства по поводу такого ограничения. С копией документа ознакомились «Известия». Редакция направила запрос в Министерство внутренних дел РФ.

— В первую очередь подобные схемы используются для хищения бюджетных средств — через незаконное получение пособий и других мер поддержки, а также для организации незаконной миграции , — пояснил Александр Якубовский.

Прописано истинно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Злоумышленники нередко используют асоциальных граждан, имеющих в собственности жилые помещения, в которых за небольшое вознаграждение продают несколько «квадратов», а потом прописывают на этих площадях множество людей , отметил парламентарий. Сегодня закон этого не запрещает. Как сообщали СМИ, Генпрокуратура организовала проверки в связи с махинациями в таких помещениях.

— Сегодня только в одной Москве установлено порядка 70 «резиновых квартир», где зарегистрированы в общей сложности более 14 тыс. человек, — уточнил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Инициатива по запрету прописки на микродолях больше одного человека — логическое продолжение законопроекта о запрете владения микродолями в квартирах (менее 6 «квадратов»), который был принят 28 июня в третьем чтении, добавил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Принятие таких поправок должно уменьшить проблему «черных риелторов», пояснил он. Это популярная схема, когда мошенники ищут социально неблагополучных граждан, пенсионеров или потерявших работу, которым предлагают беспроцентные деньги, допустим 50–100 тыс. рублей, — в обмен на выкуп микродоли. Так аферисты получают законные основания на доступ в помещение и делают жизнь собственника квартиры невыносимой. Человек оказывается на улице , а мошенники легально получают квартиру и перепродают ее, подчеркнул Павел Склянчук.

Тяжелая доля Фото: ТАСС/Александр Щербак

Но принятый закон не поможет в борьбе с массовой пропиской в одной и той же квартире, добавил он.

— Запрет прописки более одного человека на 6 кв. метрах поставит заслон перед практикой массовой регистрации в квартирах. Законопроект не позволит недобросовестным совладельцам злоупотреблять своими правами и гарантирует конституционное право граждан на жилье , — сказал Владимир Кошелев.

Разные схемы

Проблема «резиновых квартир» давно требовала решений на уровне законодательства, уверен руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов. Злоупотребление собственников своим правом на имущество зачастую приводит к нежелательным эксцессам, подчеркнул он.

— Часто фиктивная прописка связана с необходимостью устройства на работу, с записью детей в школы или детские сады, иногда — с получением кредитов. Но кроме обычных граждан, фиктивная регистрация интересует и разного рода нарушителей закона , — сказал он.

По его словам, последствия такой прописки могут стать неприятной неожиданностью для собственника жилья. Если прописанные им граждане совершат преступление, разыскивать их будут по месту регистрации. Есть и другая опасность: с фиктивно зарегистрированными людьми невозможно продать квартиру — придется их разыскивать или обращаться в суд .

Тяжелая микродоля Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Чаще всего «резиновые квартиры» нужны для регистрации в них приезжих, мигрантов, которые фактически в них не проживают, но пользуются социальными льготами, отметили в Level Group. Но используют такую форму «проживания» и члены преступных группировок. Прописываясь в квартире фиктивно, они уходят из правового поля, и в тени могут заниматься незаконной деятельностью, добавили в компании.

Интересно, что при сделке с недвижимостью органы опеки смотрят, не ущемляются ли права детей, отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tetа Юлия Дымова. Но когда в одну небольшую квартиру прописывают множество людей, права несовершеннолетних, зарегистрированных там же, выносятся за скобки, подчеркнула она.

Впрочем, неправильно ограничивать право собственников свободно распоряжаться своей долей жилья , полагает член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Сусана Киракосян.