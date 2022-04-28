Не наша тетя: в России разрешат получать данные о прописке третьих лиц

Собственникам квартир хотят предоставить бесплатный доступ к сведениям о зарегистрированных в их жилье лицах независимо от согласия последних . Такой законопроект одобрил экспертный совет «Единой России». Запросить выписку из домовой книги можно и сегодня, однако с учетом норм о защите персональных данных власти вправе предоставлять сведения только о людях, которые дали на это согласие. Группа депутатов и сенаторов планирует внести проект в Госдуму в весеннюю сессию. Доступ к описанным сведениям нужен, например, при продаже и сдаче жилья для проверки числа прописанных. Важно это и для получивших жилье в наследство, для подтверждения состава проживающих при начислении квартплаты и в других ситуациях.

Нужные сведения

Экспертный совет партии «Единая Россия» одобрил законопроект, который позволит собственникам бесплатно получать сведения о зарегистрированных в их жилье лицах независимо от их согласия , сообщила «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова. В нижнюю палату парламента законопроект будет вносить группа сенаторов и депутатов ГД от «Единой России», добавила она.

Не наша тетя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Решение широкого круга вопросов зависит от регистрации по месту жительства или пребывания. Миграционные органы ведут учет зарегистрированных россиян, иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствующих государственных базах , рассказала Ирина Рукавишникова. Каждый может получить из такой базы информацию о себе, но в отношении третьих лиц — только с их согласия , сказала она.

— Абсолютно справедливо, что персональные данные человека должны быть защищены, передаваться другим лицам с согласия владельца. Это базовый подход нашего законодательства. Но мы считаем, что собственник жилого помещения имеет право знать, кто прописан в его квартире, комнате или доме , — подчеркнула Ирина Рукавишникова.

По ее словам, такие сведения необходимы для решения самых разных вопросов. Например, для подтверждения состава проживающих при начислении квартплаты, при продаже или сдаче жилья . Отдельный разговор — о наследниках жилья: новый собственник зачастую не обладает объективной картиной о прописанных в квартире, и потому несет существенные риски, совершая юридически значимые действия в отношении своего имущества, подчеркнула Ирина Рукавишникова.

— Это важный и нужный законопроект, особенно в связи с борьбой против различных мошеннических схем. Сейчас при покупке вторичного жилья без привлечения профессиональных посредников есть риск столкнуться с обманом , — отметил член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.

Получение единой информации о прописанных в квартире жильцах — важный шаг, способный частично обезопасить рынок вторичной недвижимости, уверен он. Кроме того, право собственности должно предполагать владение всем объемом информации о жилище вне зависимости от согласия третьих лиц, добавил эксперт.

Не наша тетя Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— В Москве этот вопрос уже решен, и такой документ со сведениями о зарегистрированных лицах называется выписка из домовой книги. В столице ее можно получить бесплатно , — отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Главное, что несет такая инициатива, — обеление вторичного рынка на общегосударственном уровне, что очень полезно, считает эксперт.

Нововведение позволит снизить количество черных схем продажи квартир и защитит граждан от лишения права пользования жильем, уверена эксперт общественного совета при Минстрое Татьяна Вепрецкая.

В Минстрое на запрос «Известий» не ответили.

Нюансы сделок

Законопроект рассчитан на защиту покупателей вторичного жилья от мошенников: нередки случаи, когда после покупки квартиры появляется некий человек, о котором до сделки никто ничего не слышал , рассказал член генсовета «Деловой России», правозащитник, владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров. Так, у собственника начинаются проблемы, а разбирательства в суде дороги и не всегда заканчиваются в пользу нового владельца, добавил он.

Как правило, суды в таких случаях занимают сторону новых собственников, но нужно учитывать, что чем больше людей осталось зарегистрировано в квартире, тем дольше продлится суд, а все прописанные имеют право проживать до вступления решения суда в законную силу , сказал заместитель руководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков. Такие суды могут длиться несколько месяцев, подчеркнул риелтор.

Не наша тетя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Также бесплатный доступ к сведениям поможет упростить всевозможные процедуры проверки квартир перед сделками и, соответственно, снизят стоимость услуг риелторов , полагает Владимир Прохоров. Сейчас получить данные о зарегистрированных в квартире крайне проблематично, иногда для этого используют управляющие компании, но не всегда их базы вовремя актуализируются, сказал Сергей Чужаков.

Но получение данных — это только первый шаг в решении проблемы, считает юрист практики Private Wealth Maxima Legal Елизавета Пастушенко. Не менее важный вопрос — возможность получения сведений о прописанных в квартире перед покупкой недвижимости, когда еще есть возможность отказаться от невыгодной сделки , чтобы избежать конфликтов и судебных споров с нежелательными жильцами. Сейчас такие сведения предоставляются только самим продавцом, пояснила она.

— Актуально расширить возможности проверки зарегистрированных лиц на этапе купли-продажи объектов недвижимости, перед переходом прав собственности на него новому владельцу, — согласен Сергей Чужаков.

Есть категории граждан, которые сохраняют пожизненное право пользования квартирой, например, те, кто отказался участвовать в приватизации, отметил он.