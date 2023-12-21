Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
В Москве пройдет V Зимний международный фестиваль искусств
Общество
Голикова назвала критерием многодетной семьи наличие трех и более детей
Культура
В павильоне «Роснефти» на ВДНХ стартовали Дни автоспорта
Происшествия
Российская система ПВО уничтожила ракету ВСУ над Азовским морем
Мир
РФ заявила посольству Японии протест из-за учений на острове Хоккайдо
Мир
Ангола сообщила о выходе из ОПЕК
Мир
В США признали превосходство российских Су-35 над истребителями США
Экономика
Сергей Собянин сообщил об огромных инвестициях в экономику Москвы
Мир
Россия и Тунис договорились о производстве пяти космических аппаратов
Экономика
Красная икра подешевела в России почти на четверть
Общество
Путин анонсировал строительство и реконструкцию 31 тыс. км дорог
Мир
Al Arabiya узнал об отказе ХАМАС от перемирия с Израилем менее чем на две недели
Общество
Открытие аэропорта Краснодара могут отложить
Армия
ПВО РФ уничтожила более 100 ракет Storm Shadow за 2023 год в зоне СВО
Экономика
Эксперт объяснил сокращение РФ вложений в гособлигации США

Посол Кубы рассказал о планах расширить авиасообщение с Россией

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Куба и Россия планируют увеличить количество прямых рейсов. Об этом 21 декабря сообщил посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.

«Есть планы. Растет туризм. Ожидаем, что в будущем году вырастет [число авиарейсов]», — ответил дипломат на вопрос о перелетах ТАСС.

Также посол рассказал, что частота рейсов будет увеличена по направлениям Москва – Гавана и Москва – Варадеро.

Новые правила выезда россиян за границу с 11 декабря 2023 года: кого не выпустят, кому сдать паспорт
Паспорт признается недействительным при предъявлении заведомо ложных сведений и при отсутствии гражданства

Ранее, 15 декабря, сообщалось, что прямое авиасообщение будет восстановлено между Москвой и Хошимином (Вьетнам). Регулярные рейсы авиакомпании «Аэрофлот» возобновятся с 31 января будут совершаться дважды в неделю. Продажа билетов, как сообщили в авиакомпании, уже открыта.

До этого, 5 декабря, на Кубе начали принимать банковские карты платежной системы «Мир». В первую очередь работа карт была налажена в наиболее популярных туристических локациях, например в Гаване и на Варадеро. Планируется расширение сети приема по всей стране.

В июле сообщалось, что Куба вошла в тройку самых популярных стран для отдыха у россиян этим летом, по данным аналитиков «ЮKassa» (сервис для приема платежей финтех-компании «ЮMoney») и туроператора Anex.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023