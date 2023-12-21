Посол Кубы рассказал о планах расширить авиасообщение с Россией

Куба и Россия планируют увеличить количество прямых рейсов. Об этом 21 декабря сообщил посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.

«Есть планы. Растет туризм. Ожидаем, что в будущем году вырастет [число авиарейсов]», — ответил дипломат на вопрос о перелетах ТАСС.

Также посол рассказал, что частота рейсов будет увеличена по направлениям Москва – Гавана и Москва – Варадеро.

Ранее, 15 декабря, сообщалось, что прямое авиасообщение будет восстановлено между Москвой и Хошимином (Вьетнам). Регулярные рейсы авиакомпании «Аэрофлот» возобновятся с 31 января будут совершаться дважды в неделю. Продажа билетов, как сообщили в авиакомпании, уже открыта.

До этого, 5 декабря, на Кубе начали принимать банковские карты платежной системы «Мир». В первую очередь работа карт была налажена в наиболее популярных туристических локациях, например в Гаване и на Варадеро. Планируется расширение сети приема по всей стране.

В июле сообщалось, что Куба вошла в тройку самых популярных стран для отдыха у россиян этим летом, по данным аналитиков «ЮKassa» (сервис для приема платежей финтех-компании «ЮMoney») и туроператора Anex.