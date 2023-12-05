На Кубе начали прием российских карт «Мир»

Платежная система «Мир» запустила прием карт на Кубе, теперь туристы из России могут расплачиваться ими в магазинах, отелях и ресторанах. Об этом 5 декабря сообщается в пресс-релизе платежной системы.

«Платежная система «Мир» запустила прием российских платежных карт в POS-терминалах на Кубе. В первую очередь, сеть приема раскрывается в наиболее популярных туристических локациях, например, в Гаване и на Варадеро», — отмечено в сообщении.

В ближайших планах — обеспечить прием карт РФ на всей территории Кубы.

«Расчеты российскими картами проходят по курсу, установленному платежной системой «Мир». Мы стараемся сделать его наиболее выгодным», — сообщил генеральный директор системы Владимир Комлев, слова которого приводятся в сообщении.

До этого, с марта текущего года, во всей сети банкоматов на Кубе стало доступно снятие наличных с карт «Мир».

Ранее, 30 ноября, посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья сообщал «Известиям», что до конца 2023 года возможность оплаты картой «Мир» будет внедрена в большинстве объектов туристического сектора, сетевых магазинах и сервисных центрах по всему острову. Он также добавил, что российская платежная система может стать альтернативой для обхода последствий блокад и санкций.

До этого, 2 октября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель нацассамблеи народной власти и госсовета Кубы Эстебан Ласо Эрнандес провели беседу о запуске работы карт платежной системы «Мир» на Кубе. Матвиенко отметила, что введение российских карт будет способствовать не только росту турпотока на остров, но и укреплению деловых и культурно-гуманитарных связей.

В июле сообщалось, что Куба вошла в тройку самых популярных стран для отдыха у россиян этим летом, по данным аналитиков ЮKassa (сервис для приема платежей финтех-компании «ЮMoney») и туроператора Anex.