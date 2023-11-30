На Кубе до конца года расширят возможности оплаты картой «Мир»
До конца 2023 года возможность оплаты картой «Мир» будет внедрена в большинстве объектов туристического сектора, сетевых магазинах и сервисных центрах по всему острову. Об этом сообщил «Известиям» посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.
«Мы начнем с налаживания их работы на туристических объектах в Гаване, Варадеро, Сьего-де-Авиле и Камагуэе. Российская платежная система «Мир» может стать альтернативой для обхода последствий блокад и санкций», — заявил посол.
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