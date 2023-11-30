Встать на рейсы: Куба подтвердила новые сообщения из Москвы и Петербурга

Прямое сообщение между Москвой и Гаваной возобновится в декабре этого года. Также планируется запуск рейсов из Санкт-Петербурга на остров Кайо-Коко . Кроме того, на Кубе собираются открыть супермаркет с российскими продуктами и увеличить зоны, где можно будет расплачиваться картой «Мир» , рассказал «Известиям» посол Кубы в Москве Хулио Гармендия Пенья. Однако это направление вряд ли станет массовым для российских туристов , считают эксперты. О том, что готова предложить путешественникам Гавана и с какими сложностями они могут столкнуться в поездке, — в материале «Известий».

Как добраться на Кубу

К концу 2023 года планируется возобновление прямых рейсов между Москвой и Гаваной, а также установление авиасообщения между Санкт-Петербургом и кубинским островом Кайо-Коко , подтвердил «Известиям» посол Кубы в Москве Хулио Гармендия Пенья.

— К концу декабря планируется возобновить прямые рейсы «Аэрофлота», выполняемые авиакомпанией «Россия», между нашими столицами, а также рейс раз в 10 дней из Санкт-Петербурга на Кайо-Коко. Несмотря на все существующие сегодня логистические трудности, российские авиакомпании и туроператоры проявляют большой интерес к продолжению полетов на Кубу, где россиян всегда будут встречать с распростертыми объятиями , — рассказал Хулио Гармендия Пенья.

Ранее в «Аэрофлоте» сообщали, что самолеты в кубинскую столицу будут летать по средам и воскресеньям с 24 декабря. Билет на рейс длительностью 14 часов будет стоить примерно 43 тыс. рублей .

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Сейчас прямым рейсом из Москвы можно добраться до города Варадеро (рейсы осуществляются каждый день, кроме воскресенья) и острова Кайо-Коко (по понедельникам). Полет из Москвы в Гавану с пересадкой в Стамбуле займет минимум 20 часов . Самый дешевый билет в одну сторону выйдет в 70 тыс. Прямых рейсов на Кубу из Санкт-Петербурга пока не было.

Российские туристы вошли в тройку самых частых посетителей Кубы, заявил Гармендия Пенья. По словам дипломата, увеличение числа прямых рейсов между странами может поспособствовать увеличению турпотока.

По подсчетам Национального статистического и информационного управления Кубы, к июлю 2023 года стране удалось принять 87,5 тыс. туристов из России . Среди частных посетителей агентство выделило также граждан США (99 тыс.), Испании (48,8 тыс.), Германии (41,9 тыс.) и Франции (36,5 тыс.).

Тем не менее Куба — не самое популярное направление у россиян. По подсчетам АТОР, в летние месяцы 2023 года большинство наших туристов выбирали Турцию . Поток в эту страну составил около 2,6 млн, правда, тут стоит учитывать, что не все россияне остались в Турции на отдых, есть и те, кто только сделал пересадку в Стамбуле. Около 1 млн выбрали для отдыха Абхазию и 350 тыс. отправились в ОАЭ.

Куба вряд ли станет массовым направлением для российских туристов , заявил «Известиям» источник в туриндустрии. Основные проблемы сейчас — это долгий перелет и проблемы с оплатой. По словам собеседника, истории про возможность пользоваться картой «Мир» туристы не подтверждают . При этом как таковой конкуренции у Кубы нет. Она осталась одной страной в Карибском регионе, куда россияне могут беспрепятственно добраться. Зимой Куба конкурирует, пожалуй, только с Таиландом, добавил он.

До конца 2023 года возможность оплаты картой «Мир» будет внедрена в большинстве объектов туристического сектора, сетевых магазинах и сервисных центрах по всему острову, подтвердил посол слова министра туризма Кубы Хуана Карлоса Гарсия Гранда.

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— Мы начнем с налаживания их работы на туристических объектах в Гаване, Варадеро, Сьего-де-Авила и Камагуэй. Российская платежная система «Мир» может стать альтернативой для обхода последствий блокад и санкций , — заявил посол.

Однако, по словам профессора факультета международных отношений СПбГУ Виктора Хейфеца, распространение терминалов для приема карт «Мир» необязательно решит проблему с оплатой из-за присутствующих на Кубе проблем с перебоями электричества.

— На Кубе бывают проблемы с транспортом , поскольку не хватает бензина. При передвижении на рейсовых автобусах это может вызывать проблему, потому что их мало и не всегда на них можно сесть, — говорит Хейфец.

Куба подходит для пляжного отдыха, но не совсем хороша для путешествий вне пакета «все включено» , продолжает эксперт. Страна вполне безопасна для передвижения туристов при соблюдении элементарных правил безопасности, путешественники могут даже спокойно гулять по ночной Гаване , но проблемы могут возникнуть в момент покупки продовольственных товаров.

— Куба — страна победившего социализма. Кубинцы получают продукты в рамках системы талонов, а туристам разрешено их покупать, но их цена может быть везде разной и их не везде получается найти . С голоду никто не умирает на Кубе, но система рассчитана на обеспечение продовольствием собственного населения, — подводит итог Хейфец.

Интерес к российским продуктам и машинам

Как вариант решения продовольственных проблем на Кубе рассматривается открытие сети супермаркетов с продуктами российского производства . Кубинские покупатели заинтересованы в этих товарах, заявил Хулио Гармендия Пенья.

— В настоящее время ведутся переговоры по уточнению деталей скорейшего открытия на Кубе супермаркета с продуктами российского производства. Продукты советского или российского производства находятся на слуху у кубинского населения и очень ценятся . На протяжении многих лет они были частью повседневной жизни кубинцев, в частности, мы говорим о консервах, напитках и бытовой технике из России, — уверяет посол.

По информации кубинской прессы, первый магазин российских продуктов RusMarket откроется в Гаване в начале 2024 года. В супермаркетах сети будут представлены мясо, молочные продукты, консервы российского производства, а также детали для автомобилей и крупного транспорта, стройматериалы, бытовая техника, ткани и одежда.

Россия исторически считается одним из основных поставщиков на кубинский рынок таких продуктов, как зерно, крупы и растительное масло , заявил посол Хулио Гармендия Пенья.

— В трудное время пандемии COVID-19 Российская Федерация поддержала нас крупными поставками этих товаров. В этом году в нашу страну поступило 25 тыс. т пшеницы и 650 т растительного масла. Ведутся переговоры о дальнейшем развитии двусторонней торговли между нашими странами, в том числе о продолжении поставок этих жизненно важных товаров, — продолжает дипломат.

К слову, остров заинтересован не только в российском продовольствии и продуктах питания.

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— На Кубе очень востребованы автомобили российского производства — «Лада», «Москвич», «Волга», «УАЗ» . В тропических условиях острова они ценятся за долговечность и выносливость, — рассказал Гармендия Пенья.

Развитию сотрудничества в туристической сфере может способствовать и тот факт, что в стране сохраняется интерес к русскому языку. В июле 2023 года в Гаване открылся Центр образования на русском языке. Около 400 человек подали заявки на обучение в этом учебном году.

Кроме того, 12 соглашений о сотрудничестве российских и кубинских университетов было подписано в сентябре 2023 года. Договоренности предполагают как студенческие обмены между странами, так и межуниверситетские образовательные программы.