«Мировой» порядок: российская платежная система заработала в Венесуэле

Российская платежная платформа «Мир» может проводить платежи на всей территории Венесуэлы, к приему оплаты готовы 36% точек продаж. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто на пресс-конференции, на которой присутствовал и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. По заявлению Сергея Лаврова, сфера распространения российской платежной системы «Мир» увеличится и далее. Кроме того, в венесуэльских банках активно открываются корреспондентские счета — обслуживать торговлю с Россией станет проще. Подробности — в материале «Известий».

Венесуэльские пункты продаж начали тестировать российскую платформу в июле. А в октябре стало известно, что свыше 80 тысяч терминалов уже принимают оплату через «Мир» в рабочем режиме. Напомним, что также карты «Мир» принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии и других странах.

Заблаговременно

Платежная система «Мир» заработала в 2015 году. На текущий момент общее количество находящихся в обращении карт «Мир» достигло 230 млн, а их доля в общем объеме внутрироссийских карточных операций в 1-м полугодии 2023 года, по данным Банка России, достигла 49,4% (против 41,3% по итогам IV квартала 2022 года). На карты «Мир» приходится 26,2% оплат за покупки в интернете.

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Система «Мир» изначально создавалась под запрос государства для снижения зависимости от иностранных (главным образом — западных) разработок и очень важна для обхода санкций — считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Оператором для внедрения стала полностью подконтрольная Центральному банку «Национальная система платежных карт» (НСПК). Через НСПК стали проводиться внутренние платежи и по картам международных платежных систем.

Все это полностью оправдало себя — утверждает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. «Так, после введенных в прошлом году жестких санкций против российской финансовой системы денежные транзакции на территории России продолжили проводиться в штатном режиме», — отметил он.

Положительный опыт

Популярность карт «Мир» быстро растет в последние годы. Катализатором этого процесса стали события 2022 года и уход из страны ведущих международных платежных систем Visa, Mastercard и JCB.

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Ранее выпущенные российскими банками карты этих систем продолжили работать на территории России, поскольку все карточные операции внутри страны идут через НСПК.

Однако новые карты указанных международных платежных систем наши банки выпускать уже не могли. «В связи с этим резко вырос выпуск карт „Мир“» — констатирует Игорь Додонов.

Развитие системы «Мир» в РФ признает успешным управляющий директор, руководитель Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

— Во-первых, реализация этого проекта позволила нивелировать риски, связанные с уходом платежных систем. И во-вторых, каких либо серьезных проблем в ее работе до настоящего времени не наблюдалось, — рассказал он. Сдерживающим фактором распространения «Мира» эксперт назвал санкционное давление.

Платежная система «Мир» развивается хорошими темпами: количество клиентов в среднем увеличивается на 5-6 млн человек ежемесячно, на сегодняшний день около 240 млн человек являются обладателями карт, комментирует к.э.н., доцент, профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» ФФБ РАНХиГС Юрий Юденков.

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Эксперт назвал платежную систему «Мир» хорошей альтернативой Visa и Mastercard. Впрочем, за рубежом карты «Мир» принимают далеко не во всех магазинах и отелях: «Только там, где заключен договор с крупными банками», добавил он.

За годы развития платежная система «Мир» эволюционировала в по-настоящему хороший конкурентоспособный продукт, который не стыдно экспортировать за рубеж — полагает управляющий партнёр аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. «Над привлекательностью „Мира“ работают серьезно. В частности, гости Москвы и Санкт-Петербурга оценили удобство оплаты в метро картой: больше не нужны специальные одноразовые проездные или жетоны», — говорит она.

Синергический эффект

Все опрошенные эксперты говорят о положительном влиянии постепенного внедрения системы за рубежом.

— За экспансией сервиса последует неизбежное наращивание товарооборота между нашими. Упрощение процедур расчетов всегда положительно сказывается на деловом сотрудничестве, — говорит Александр Шнейдерман.

Охват «Мира» пока скромен, но постепенно и неуклонно продолжает расти. Можно вспомнить в связи с этим историю китайской Union Pay, начинавшей в начале столетия как локальная платежная система, но в этом году обогнавшей Visa на рынке дебетовых карт.

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— На данный момент карты «Мир» принимаются во многих странах бывшего СНГ, а также некоторых дальних странах: во Вьетнаме, на Кубе, в Мьянме. Совсем недавно к списку присоединилась Венесуэла. Ожидается, что вскоре карты системы «Мир» могут начать работать в таких странах, как Иран, Никарагуа, Монголия, Таиланд, — обрисовывает рынок Игорь Додонов.

С его точки зрения, зарубежные страны заинтересованы в расширении возможностей оплаты: «Существенно возрастает их привлекательность для российских туристов», — прогнозирует он.

Юрий Юденков отметил работу «Национальной системы платёжных карт» в активном продвижении платежной системы «Мир» за пределы России.