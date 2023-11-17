Реклама
Прямой эфир
Мир
В Пентагоне призвали сохранить возможность прямой связи с Шойгу
Общество
Досрочная пенсия безработным вырастет до 19,6 тыс. в 2024 году
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –4 градусов в Москве 17 ноября
Спорт
Нападающий «Спартака» Морозов получил травму во время хоккейного матча
Общество
Росавиация нашла нарушения в расследовании посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле
Экономика
Иностранцы подали 20 заявок на «золотые визы» РФ
Мир
В МЧС сообщили о прилете в Москву третьей группы эвакуированных из Газы россиян
Мир
Байден пообещал устранять недопонимание с Си Цзиньпином дипломатически
Мир
Госдеп США выступил против авиаударов Израиля по больницам в секторе Газа
Мир
Более 4 тыс. человек прибыли в Египет из Газы с начала эскалации конфликта
Происшествия
После обрушения дома в Астрахани возбуждено уголовное дело
Спорт
Нападающий «Ак Барса» Шипачев набрал 900 очков в КХЛ
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Москве

МИД Венесуэлы: платежная система «Мир» теперь работает на всей территории страны

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская платежная система «Мир» теперь функционирует на всей территории Боливарианской Республики Венесуэла. Об этом 16 ноября сообщил министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто.

По словам Пинто, на сегодняший день примерно 36% платежных пунктов Венесуэлы принимают карты «Мир».

«Сегодня платформа «Мир» позволяет проводить платежи на 100% территории всей Венесуэлы, и порядка 36% всех платежных пунктов принимают карты «Мир», ― рассказал министр в ходе брифинга в Москве по результатам переговоров с главой российского международного ведомства Сергеем Лавровым.

Кроме того, добавил Пинто, 100% пунктов продаж на острове Маргарита, крупнейшем острове Венесуэлы, который считается одним из главных курортов страны, принимают оплату по картам «Мир».

«Мы ждем председательства России в БРИКС для вступления в альянс»
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто — о сотрудничестве двух стран в военной сфере и санкциях США

По итогам прошедших 16 ноября переговоров с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Венесуэла договорились о практических мерах по расширению торговой и инвестиционной кооперации.

Лавров добавил, что стороны также договорились о наращивании темпов и объемов взаимодействия, и подчеркнул, что Россия и дальше будет оказывать поддержку Венесуэле в деле защиты ее национального суверенитета.

15 июня президент Центрального банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес заявил о запуске в стране работы российской платежной системы «Мир». Позже президент южноамериканской страны Николас Мадуро прокомментировал это словами, что тем самым Венесуэла участвует в создании финансовой системы нового мира.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023