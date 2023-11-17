МИД Венесуэлы: платежная система «Мир» теперь работает на всей территории страны

Российская платежная система «Мир» теперь функционирует на всей территории Боливарианской Республики Венесуэла. Об этом 16 ноября сообщил министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто.

По словам Пинто, на сегодняший день примерно 36% платежных пунктов Венесуэлы принимают карты «Мир».

«Сегодня платформа «Мир» позволяет проводить платежи на 100% территории всей Венесуэлы, и порядка 36% всех платежных пунктов принимают карты «Мир», ― рассказал министр в ходе брифинга в Москве по результатам переговоров с главой российского международного ведомства Сергеем Лавровым.

Кроме того, добавил Пинто, 100% пунктов продаж на острове Маргарита, крупнейшем острове Венесуэлы, который считается одним из главных курортов страны, принимают оплату по картам «Мир».

По итогам прошедших 16 ноября переговоров с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Венесуэла договорились о практических мерах по расширению торговой и инвестиционной кооперации.

Лавров добавил, что стороны также договорились о наращивании темпов и объемов взаимодействия, и подчеркнул, что Россия и дальше будет оказывать поддержку Венесуэле в деле защиты ее национального суверенитета.

15 июня президент Центрального банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес заявил о запуске в стране работы российской платежной системы «Мир». Позже президент южноамериканской страны Николас Мадуро прокомментировал это словами, что тем самым Венесуэла участвует в создании финансовой системы нового мира.