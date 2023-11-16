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Лавров сообщил о договоренности по расширению торговых связей РФ и Венесуэлы
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Лавров сообщил о договоренности по расширению торговых связей РФ и Венесуэлы

Лавров: РФ и Венесуэла договорились о расширении кооперации в разных областях
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Фото: REUTERS/Alexander Zemlianichenko
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Россия и Венесуэла договорились о практических мерах по расширению торговой и инвестиционной кооперации. Об этом 16 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с венесуэльским коллегой Ивэном Хиль Пинто.

«<...> мы договорились о практических мерах по расширению торговой и инвестиционной кооперации, расширению контактов между деловыми кругами, учитывая текущие реалии и стоящие перед нашими странами сегодняшние и долгосрочные задачи», — сказал он.

Лавров добавил, что стороны также договорились о наращивании темпов и объемов взаимодействия, и подчеркнул, что Россия и дальше будет оказывать поддержку Венесуэле в деле защиты их национального суверенитета.

Пинто в ответ поблагодарил главу МИД РФ за приглашение к участию в переговорах и заявил, что страны становятся все более эффективными в сферах сотрудничества. Он подчеркнул, что Венесуэла как можно скорее хотела бы стать полноправным членом БРИКС.

Кроме того, Пинто отметил, что страна добилась значительного экономического роста в промежутке с 2017 по 2020 год.

«И в этой экономической, политическая конъюнктуре мы знаем, что Россия будет играть очень важную роль, как в нашей экономике в общем, так и в нашей энергетической сфере, и в том, что касается международной торговли и сферы услуг», — сказал он.

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В октябре вице-премьер Александр Новак заявил, что торговый оборот России и Венесуэлы в январе–июле 2023 года вырос на 70%. Кроме того, по его словам, Москва также видит перспективу сотрудничества с Каркасом в газовой отрасли.

До этого, 20 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Венесуэлы Иван Хиль по итогам встречи на полях Генассамблеи ООН договорились укреплять торгово-инвестиционные связи двух стран.

15 июня президент Центрального банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес заявил о запуске в стране работы российской платежной системы «Мир». Позже президент южноамериканской страны Николас Мадуро прокомментировал это словами, что тем самым Венесуэла участвует в создании финансовой системы нового мира.

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