Мадуро заявил о создании новой финансовой системы с помощью карт «Мир»

Венесуэла с внедрением у себя российских банковских карт «Мир» участвует в создании финансовой системы нового мира. Об этом в понедельник, 19 июня, заявил президент южноамериканской страны Николас Мадуро.

«В мире появляются новые платежные системы. Венесуэла подверглась жестоким, несправедливым и преступным санкциям, нас пытались изолировать в денежном и финансовом отношении. Теперь мы строим новые платежные системы, новые финансовые системы, новые денежные системы нового мира. Центральный банк Венесуэлы сообщил радостную новость о том, что мы присоединяемся к российской платежной системе, используемой многими странами мира, — системе «Мир», — заявил политик в эфире телевизионной программы «С Мадуро+».

Президент Центрального банка республики Каликсто Хосе Ортега Санчес поделился намерением Венесуэлы подготовить 30% платежных терминалов страны к приему карты «Мир», а также он заявил, что на данный момент почти 40 тыс. терминалов в туристических зонах были обновлены для использования этих карт. Обо всем этом Санчес рассказал в беседе с «РИА Новости» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее, 26 апреля, в МИД Бразилии выразили готовность к внедрению платежной системы «Мир». По словам источника, это очень сложный вопрос, который требует времени и работы в разных сферах, а также технической оценки и анализа.

14 апреля, посол Демократической Республике Конго (ДРК) в РФ Иван Вангу Нгимби сообщил, что власти рассматривают возможность внедрения российской платежной системы «Мир». Он отметил, что тема возможного использования этой системы стала особенно актуальной после ряда возникших проблем с денежными переводами на фоне ограничительных мер Запада.

До этого, 14 марта, банки Кубы начали прием карт платежной системы «Мир». Отмечается, что на табло банкоматов отображается эмблема российской платежной системы. Также возможно снятие наличных с карт российских банков. Средства выдаются в кубинских песо.

2 марта директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин рассказал, что Москва и Анкара продолжают обсуждать альтернативы карте «Мир», но ведут диалог непублично из-за рисков санкций со стороны недружественных стран.

Карты российской национальной платежной системы используют в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и др. Также идут переговоры об использовании карт «Мир» в странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Китае.