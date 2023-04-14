Посол в РФ заявил о возможном внедрении системы «Мир» в ДР Конго

В Демократической Республике (ДР) Конго рассматривают возможность внедрения российской платежной системы «Мир», сообщил 14 апреля «РИА Новости» посол ДРК в РФ Иван Вангу Нгимби.

По его словам, тема возможного использования карт этой системы стала особенно актуальной после ряда возникших проблем с денежными переводами на фоне ограничительных мер Запада.

«Мы направили это предложение конголезским властям, которые обсуждают этот вопрос с Центральным банком и заинтересованными органами», — отметил Нгимби.

Руководитель дипмиссии объяснил, что посольство ДР Конго в России сталкивается с трудностями в банковских операциях из-за антироссийских санкций, в частности, есть проблемы с получением средств на выплату зарплаты сотрудникам.

Кроме того, по словам Нгимби, родители обучающихся в России конголезских студентов не могут осуществить денежные переводы своим детям.

13 марта стало известно, что несколько банков Кубы начали прием карт платежной системы «Мир». Отмечалось, что картой «Мир» всё еще невозможно расплатиться в ресторанах и магазинах. Однако в нескольких коммерческих заведениях рассказали, что после настройки оборудования такая возможность появится. При этом даже примерных сроков обозначено не было.

Как объяснил 15 марта посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья, работа над внедрением на Кубе платежной системы «Мир» ведется как минимум с прошлого года, одна из-за технических нюансов, в том числе с программным обеспечением, произошла задержка. По словам кубинского диппредставительства, именно ПО и создало некоторые трудности, из-за которых процесс интеграции системы «Мир» не был полностью завершен к декабрю прошлого года, как планировалось изначально.

2 марта директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин рассказал, что Москва и Анкара продолжают обсуждать альтернативы карте «Мир», но ведут диалог непублично из-за рисков санкций со стороны недружественных стран.

До этого, 28 декабря, зампред правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что в ближайшее время в России может начаться выпуск «Карты туриста» для осуществления безналичных расчетов иностранных граждан. По его словам, Центробанк активно занимается этим вопросом и «в ближайшее время это будет сделано».

Карты российской национальной платежной системы используют в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и др. Также идут переговоры об использовании карт «Мир» в странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Китае.