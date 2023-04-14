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Посол в РФ заявил о возможном внедрении системы «Мир» в ДР Конго

Посол Нгимби: власти ДР Конго изучают возможность использования платежной системы «Мир»
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В Демократической Республике (ДР) Конго рассматривают возможность внедрения российской платежной системы «Мир», сообщил 14 апреля «РИА Новости» посол ДРК в РФ Иван Вангу Нгимби.

По его словам, тема возможного использования карт этой системы стала особенно актуальной после ряда возникших проблем с денежными переводами на фоне ограничительных мер Запада.

«Мы направили это предложение конголезским властям, которые обсуждают этот вопрос с Центральным банком и заинтересованными органами», — отметил Нгимби.

Руководитель дипмиссии объяснил, что посольство ДР Конго в России сталкивается с трудностями в банковских операциях из-за антироссийских санкций, в частности, есть проблемы с получением средств на выплату зарплаты сотрудникам.

Кроме того, по словам Нгимби, родители обучающихся в России конголезских студентов не могут осуществить денежные переводы своим детям.

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13 марта стало известно, что несколько банков Кубы начали прием карт платежной системы «Мир». Отмечалось, что картой «Мир» всё еще невозможно расплатиться в ресторанах и магазинах. Однако в нескольких коммерческих заведениях рассказали, что после настройки оборудования такая возможность появится. При этом даже примерных сроков обозначено не было.

Как объяснил 15 марта посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья, работа над внедрением на Кубе платежной системы «Мир» ведется как минимум с прошлого года, одна из-за технических нюансов, в том числе с программным обеспечением, произошла задержка. По словам кубинского диппредставительства, именно ПО и создало некоторые трудности, из-за которых процесс интеграции системы «Мир» не был полностью завершен к декабрю прошлого года, как планировалось изначально.

2 марта директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин рассказал, что Москва и Анкара продолжают обсуждать альтернативы карте «Мир», но ведут диалог непублично из-за рисков санкций со стороны недружественных стран.

До этого, 28 декабря, зампред правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что в ближайшее время в России может начаться выпуск «Карты туриста» для осуществления безналичных расчетов иностранных граждан. По его словам, Центробанк активно занимается этим вопросом и «в ближайшее время это будет сделано».

Карты российской национальной платежной системы используют в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и др. Также идут переговоры об использовании карт «Мир» в странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Китае.

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