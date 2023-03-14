Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков не исключил участия Путина в саммите G20 в Индии
Мир
Экс-советник Пентагона предсказал уничтожение национальной мощи США из-за Украины
Мир
Песков назвал военный путь единственным на Украине при нынешней позиции Киева
Мир
В Кремле оценили позицию Сербии по отношению к России
Политика
В ГД назвали важным доказательством переписку России с ФРГ, Данией и Швецией по СП
Политика
Песков сообщил о планах проведения прямой линии с Путиным в 2023 году
Политика
Грушко сообщил о продлении зерновой сделки
Армия
ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Херсонской области
Мир
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,7
Спорт
Грачева обыграла Касаткину на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе
Общество
Путин обратился к участникам первого конгресса Международного движения русофилов
Мир
Разбор завалов в Турции стал крупнейшей международной спасательной операцией

Банки Кубы начали принимать карты платежной системы «Мир»

ТАСС: банки Кубы начали принимать карты платежной системы «Мир»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несколько банков Кубы начали прием карт платежной системы «Мир». Об этом 13 марта сообщает ТАСС.

Отмечается, что на табло банкоматов отображается эмблема российской платежной системы. Также возможно снятие наличных с карт российских банков. Средства выдаются в кубинских песо. Приблизительный курс обмена рублей на кубинские песо при снятии наличных в банкомате — 1 к 1,5 соответственно без учета комиссии за операцию.

Как сообщает агентство, пока картой «Мир» всё еще невозможно расплатиться в ресторанах и магазинах. Однако в нескольких коммерческих заведениях рассказали, что после настройки оборудования такая возможность появится. При этом даже примерных сроков обозначено не было.

В свою очередь, кубинские власти не делали заявлений о начале работы платежной системы «Мир» на острове.

Карты на местности: турецкие отели начали принимать «Мир» через сервисы РФ
Где можно расплатиться российским «пластиком» и на каких условиях

Ранее, 3 марта, посол России в Гаване Андрей Гуськов рассказал, что российская система платежей «Мир» в ближайшее время будет запущена на Кубе. По его мнению, запуск системы «Мир» на Кубе увеличит поток российских туристов на остров.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023