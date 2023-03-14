Банки Кубы начали принимать карты платежной системы «Мир»

Несколько банков Кубы начали прием карт платежной системы «Мир». Об этом 13 марта сообщает ТАСС.

Отмечается, что на табло банкоматов отображается эмблема российской платежной системы. Также возможно снятие наличных с карт российских банков. Средства выдаются в кубинских песо. Приблизительный курс обмена рублей на кубинские песо при снятии наличных в банкомате — 1 к 1,5 соответственно без учета комиссии за операцию.

Как сообщает агентство, пока картой «Мир» всё еще невозможно расплатиться в ресторанах и магазинах. Однако в нескольких коммерческих заведениях рассказали, что после настройки оборудования такая возможность появится. При этом даже примерных сроков обозначено не было.

В свою очередь, кубинские власти не делали заявлений о начале работы платежной системы «Мир» на острове.

Ранее, 3 марта, посол России в Гаване Андрей Гуськов рассказал, что российская система платежей «Мир» в ближайшее время будет запущена на Кубе. По его мнению, запуск системы «Мир» на Кубе увеличит поток российских туристов на остров.