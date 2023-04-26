Бразилия выразила готовность к внедрению платежной системы «Мир»

Правительство Бразилии открыто к изучению вопроса внедрения российской платежной системы «Мир», сообщил «РИА Новости» источник в МИДе страны 26 апреля.

«Когда встанет вопрос о системе «Мир», мы проведем техническую оценку. Мы открыты для ее анализа», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, это очень сложный вопрос, который требует времени и работы в разных сферах, поэтому его нельзя решить сразу.

Ранее, 14 апреля, посол Демократической Республике Конго (ДРК) в РФ Иван Вангу Нгимби сообщил, что власти рассматривают возможность внедрения российской платежной системы «Мир». Он отметил, что тема возможного использования этой системы стала особенно актуальной после ряда возникших проблем с денежными переводами на фоне ограничительных мер Запада.

Карты российской национальной платежной системы используют в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и др. Также идут переговоры об использовании карт «Мир» в странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Китае.