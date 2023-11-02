Карте не место: в РФ осталось четыре банка с работающими за рубежом UnionPay

В России осталось лишь четыре банка с работающими за границей картами UnionPay. После введения 2 ноября Соединенными Штатами санкций против ВБРР, «Русского стандарта» и Почта Банка их китайский «пластик» перестанет действовать за рубежом, сообщили «Известиям» в этих кредитных организациях. Также под новые ограничения попали СПБ Биржа и АФК «Система». В первой заявили, что рестрикции не затронут активы клиентов, однако крупнейшие брокеры уже начали закрывать доступ к торговле на площадке. Впрочем, в России все сервисы компаний продолжат работать. Их представители сказали, что санкции стали обыденностью, а рынки и рубль, несмотря на новости, стабильны.

Против кого ввели санкции 2 ноября

Новые санкции США коснулись 30 физических лиц и почти 200 компаний. В список попали, в частности, российский конструктор Александр Захаров, участвовавший в разработке беспилотников «Ланцет», и министр сельского хозяйства Чечни, гендиректор компании «Данон Россия», племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев. Кроме того, ограничения ввели против заместителя главы Минпромторга РФ Виктора Евтухова. Чиновник заявил «Известиям», что санкции США лишь убеждают его в том, что Минпромторг достойно выполняет свою работу в интересах России.

Санкционный список пополнили сразу несколько финансовых организаций: Абсолют Банк, Хоум Банк, Почта Банк, ВБРР, «Русский стандарт» и Санкт-Петербургская биржа. А также корпорация «Аеон» и связанные с ней структуры, АФК «Система», «Арктик СПГ – 2». «Известия» направили запросы в перечисленные организации.

Сотрудники научного центра МГТУ им. Н.Э. Баумана Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Кроме того, под рестрикциями оказался МГТУ имени Баумана, а также компании из ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии и Турции.

В Абсолют Банке «Известиям» сообщили: попадание под санкции никак не повлияет на работу кредитной организации. Там подчеркнули, что давно поменяли бизнес-модели под внешние условия, а такие события в экономике стали рядовыми.

— Как показывает практика, все банки, ранее попавшие под санкции, продолжают стабильно работать. Мы давно были готовы к тому, что в какой-то момент и Абсолют Банк, как крупный банк из топ-35, включат в санкционный список, — подчеркнули в организации.

Внесение в санкционный список никак не отразится на бизнесе Хоум Банка, сказал также его предправления Александр Скабара. Он заявил, что бизнес-модель финансовой организации ориентирована на внутренний рынок, поэтому не ожидается никакого негативного влияния на деятельность компании.

Сервисы Банка «Русский Стандарт» на территории России работают в обычном режиме, подчеркнули в кредитной организации.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Однако операции по картам UnionРay за рубежом могут быть приостановлены в ближайшее время. Банк рекомендует клиентам за границей снять наличные с карты (комиссия Банка за снятие наличных 2–3 ноября за рубежом будет возвращена). На территории РФ карта UnionPay продолжит работать, — предупредили в «Русском Стандарте».

При этом карты платежной системы «Мир» действуют в некоторых зарубежных странах, как в магазинах, так и в банкоматах ряда банков, добавили в «Русском Стандарте».

Санкции США не окажут влияния на работу Почта Банка и не отразятся на клиентах, сообщили в финорганизации. Там подчеркнули: банк работает на территории РФ и сосредоточен на обслуживании клиентов внутри страны. Все счета по-прежнему активны, а средства доступны как в отделениях, так и в дистанционных каналах.

Но введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей, включая UnionPay. Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, рекомендуется снять наличные, подчеркнули в Почта Банке. Правда, еще летом «Известиям» говорили в Почта Банке, что их карты UnionPay не работают за границей. В кредитной организации объясняли это переходом на другую платформу расчетов. При этом новые карты китайской системы там также не оформляли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Какие карты Union Pay продолжат работать за границей

Карты UnionPay, работающие за границей, на начало ноября 2023-го выпускали шесть российских банков — РСХБ, Газпромбанк, «Примсоцбанк», «Русский стандарт», ВБРР и Азиатско–Тихоокеанский Банк. «Известия» направили запрос в эти финорганизации.

Карты китайской платежной системы ВБРР перестанут действовать за рубежом с 3 ноября, сообщили в службе поддержки банка. Там добавили: сейчас они еще принимаются за границей. В кредитной организации рекомендуют снять наличные, если это необходимо.

У финансовых организаций, попавших под новые санкции США, карты китайской платежной системы перестанут работать за рубежом, подтвердил управляющий директор, руководитель Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Таким образом, с 3 ноября 2023-го за границей продолжат работать только карты UnionPay четырех российских банков. Среди них РСХБ, Газпромбанк, «Примсоцбанк» и Азиатско–Тихоокеанский Банк.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В целом же новый пакет санкций США относительно российских банков и биржи серьезного урона национальной финансовой системе не нанесет, считает доцент департамента логистики Финансового университета при правительстве РФ Дарья Швандар. Кроме того, зона покрытия платежной системы «Мир» расширяется в дружественных странах, а системы быстрых платежей и передачи финансовых сообщений Банка России стали альтернативой иностранной системе SWIFT, добавила эксперт.

Как новые санкции отразятся на работе СПБ Биржи

— Введенные санкции США в адрес СПБ Биржи не затронут активы клиентов, — лаконично сообщил «Известиям» представитель площадки, не ответив на уточняющие вопросы о том, прекратятся ли из-за рестрикций торги иностранными акциями и какими именно.

Россияне смогут торговать иностранными акциями, но только если они будут эмитированы не американскими компаниями, уточнил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. СБП Биржу при этом скорее всего ждет падение — держатели бумаг начнут лавинообразно избавляться от них, а эмитенты вряд ли станут рисковать капитализацией и могут сняться с котировок на площадке.

— Сейчас мы анализируем информацию, и нам нужно больше времени, чтобы определиться, будем ли мы предоставлять клиентам возможность торговли на СПБ Бирже. Тем временем некоторые брокеры уже закрыли доступ к торговле для своих клиентов на этой площадке, — уточнил руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Санкции могут сделать торговлю иностранными акциями еще более сложной или даже невозможной, уточнил глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. До сегодняшнего дня оставались бумаги, которыми можно было торговать (с листингом на гонконгской бирже), но процессы могут значительно усложниться.

Для СПБ Биржи ограничения США крайне болезненны, поскольку значительная часть их активов и оборотов были связаны с американскими акциями, добавил Дмитрий Леснов из «Финам». Однако она также уделяет достаточно большое внимание азиатскому направлению и дружественным странам — вероятно, деятельность площадки будет перенесена именно на них.

— На Санкт-Петербургской торговой бирже обращается свыше 2 тыс. акций и депозитарных расписок международных компаний с объемом торгов более $2,5 млрд. Понятно, что текущие торги будут приостановлены и мы увидим огромное снижение ее капитализации, — считает член генерального совета «Деловой России», генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.

Рубль при этом не успел полноценно отреагировать на ситуацию — к концу торгов на Мосбирже он остался на уровне 93,3 за доллар. При этом евро немного окреп — его курс к рублю достиг 99,3.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Как на санкции реагируют в России

Правительство оперативно отреагировало на новые санкции: «в связи с недружественными действиями зарубежных стран» кабмин внес законопроект о продлении моратория на проверки российских фирм на год.

Введение очередных рестрикций против российских банков стало лишь продолжением системной внешнеполитической линии США в отношениях с РФ, отметил в беседе с «Известиями» научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Цель — в сдерживании России: ее технологического развития, развития финансового сектора, ВПК и оборонного потенциала и даже науки.

По словам эксперта, российская экономика адаптировалась и приобрела определенные инструменты для поддержания устойчивости финансовой системы. «Хотя и понятно, что для конкретного бизнеса, того же Почта Банка, — это риски, которые реализовались», — добавил он.

Ничего нового в дополнительных санкциях не видят и в Совфеде, заявил в разговоре с «Известиями» председатель комитета верхней палаты парламента по международным делам Григорий Карасин.

Фото: Global Look Press/Serg Glovny

— Тем не менее с сожалением и тревогой приходится констатировать, что в нынешней довольно сложной международной обстановке, включая развитие кровавого кризиса на Ближнем Востоке, всё это приобретает еще более серьезный характер и требует от международного сообщества каких-то сигналов в сторону Соединенных Штатов, потому что они только усугубляют напряжение, сейчас определяющее для мировых дел, — сказал он.

С февраля 2022 года США заметно усилили санкции против России. В частности, российским компаниям ограничили возможность вести расчеты в долларах, евро, фунтах и иенах, под санкции попали крупнейшие российские банки (многие из них также отключили от SWIFT), компании оборонно-промышленного и технологического секторов, были введены персональные рестрикции против российского политического руководства, активы РФ за рубежом были заморожены.

Новая волна санкций США отличается тем, что под них попали многие компании из третьих стран (в частности, из Турции и ОАЭ), отметил партнер практики международного торгового права, таможни, санкций «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Владимир Ефремов. Представляется, что это часть ранее анонсированной стратегии США по усилению контроля за трансграничными торговыми операциями между Россией и другими странами. Поэтому нашему бизнесу следует ожидать усложнения ситуации в части проведения трансграничных платежей и большей настороженности торговых партнеров из третьих стран — это и есть цель последних мер.

Над материалом работали Мария Колобова, Наталья Ильина, Евгений Грачев, Валентин Логинов, Валерий Кодачигов, Евгения Перцева