Названы самые популярные страны для летнего отдыха у россиян

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема платежей финтех-компании ЮMoney) и туроператора Anex изучили самые популярные направления для отдыха этим летом у россиян — в тройку лидеров вошли Турция, Таиланд и Куба. Результатами исследования они поделились с «Известиями» 28 июля.

В мае-июне оборот платежей турагентств и сервисов по бронированию жилья вырос почти в два раза по сравнению с теми же месяцами прошлого года. Оплаченных туров стало на 80% больше, а плательщиков — на 36% больше. Средний чек на бронирование жилья вырос на 8% и составил 4218 рублей.

По данным Anex, больше всего заявок приходится на Турцию (77%). Далее с большим отставанием идут Таиланд, Куба и Египет (по 5,7%), за ними — ОАЭ и Россия (по 2,8%).

Большинство заявителей из анализируемой выборки — это туристы с детьми: на них приходится 49% заявок. Заявок от двух взрослых чуть меньше — 40%. Ещё 11% заявителей покупают туры на одного.

«В этом году российские туристы чаще всего выбирают отели категории «четыре звезды» или «пять звезд» с питанием «всё включено» в Турции, Египте и на Кубе. В большинстве случаев клиенты туроператора бронируют через него отель с перелетом и вылетают из Москвы (69%) или из других городов России — Петербурга, Казани, Новосибирска, Самары (23%). Еще 8% туристов бронируют через туроператора только отели, без перелета», — рассказали аналитики.

По их данным, средняя продолжительность отдыха по всем странам — восемь ночей. В Турции чаще всего проводят семь ночей, в Таиланде и ОАЭ — по 10, на Кубе — 12.

Туроператор также отметил рост доли заявок на отдых в регионах России.

Это подтверждают и данные «ЮKassa» о том, что россияне стали чаще путешествовать на автобусах и поездах. Так, в мае-июне оборот платежей сайтов с билетами на железнодорожные и автобусные рейсы вырос на 71% по сравнению с теми же месяцами прошлого года. Количество покупок билетов увеличилось на 63%, а плательщиков стало на 40% больше. Средний чек вырос на 5% и составил 4891 рубль.

26 июля вице-президент Альянса турагентств России (АТА), гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян сообщил «Известиям», что спрос на отдых в Турции остается высоким, несмотря на лесные пожары и аномальную жару. Цены на проживание в отелях в связи со сложившейся ситуацией, по его словам, не снижаются.