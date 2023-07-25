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Турагент рассказал о ситуации с турами в Турцию на фоне лесных пожаров

Турагент Мкртчян: несмотря на лесные пожары, спрос на отдых в Турции остается большим
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Спрос на отдых в Турции остается большим, несмотря на лесные пожары и аномальную жару. Цены на проживание в отелях в связи со сложившейся ситуацией не снижаются, рассказал «Известиям» 25 июля вице-президент Альянса турагентств России (АТА), гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Пожары в Турции сейчас бушуют в районе Кемера, но я бы не назвал ситуацию угрожающей. Отели не затронуты, смог и дым в пределах допустимого. Нам звонят туристы и интересуются ситуацией. Тех, у кого вылеты в ближайшие дни, мы по их просьбе переселяем в другие отели Кемера без доплат. Если в Кемер турист ехать отказывается — меняем на гостиницу в другом регионе. В целом такие просьбы пока единичны», — рассказал Мкртчян.

По его словам, если вылет планируется в августе, то туристам предлагается подождать.

«По моему опыту, лесные пожары в Турции тушат в среднем за две недели. К сожалению, они происходят в этой стране ежегодно в разных ее регионах», — добавил турагент.

Он также рассказал, что падения цен на туры в Турции не ожидается ранее середины сентября, когда закончится отпускной сезон.

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Ранее в этот день сообщалось, что в турецком Кемере лесные пожары вплотную подошли к отелям. В распоряжении «Известий» появилось видео, снятое одним из постояльцев отеля Elamir. На них можно увидеть зарево от лесного пожара.

В свою очередь, генеральное консульство РФ в турецкой Анталье призвало туристов из России не покидать отели и воздерживаться от прогулок в горной и лесной местности.

За день до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об укреплении сил для тушения природных пожаров российскими самолетами-амфибиями.

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