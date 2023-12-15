Между Москвой и Хошимином восстановят прямое авиасообщение

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет сообщение между Москвой и Хошимином (Вьетнам). Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба перевозчика.

«Аэрофлот» с 31 января 2024 года возобновляет регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Хошимин (Вьетнам). Полеты будут выполняться два раза в неделю. С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Продажа билетов открыта», — рассказали в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что Хошимин — туристический, транспортный и экономический центр Вьетнама, он привлекает миллионы туристов со всего мира. Из Хошимина можно добраться до курортов Лонг Хай, Фантьет, Муйне или на остров Фукуок. С декабря по апрель в регионе погода с минимумом осадков и неизнурительной жарой, отмечается в сообщении.

Ранее, 14 декабря, в расписании аэропорта Шереметьево появились рейсы авиакомпании Vietnam Airlines в Ханой (Вьетнам), однако официальных заявлений сделано не было. Согласно расписанию, улететь можно будет по вторникам с 27 января и по субботам с 30 января.

До этого, 12 декабря, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал «Известиям», что общемировая инфляция приведет к тому, что стоимость путешествий в 2024 году вырастет от 5 до 30% в зависимости от направления. Также он рассказал, что расширение авиасообщения в 2023 году позволило охладить перегретые цены по целому ряду направлений.

Также 8 ноября в посольстве Индонезии в Москве сообщили, что авиакомпания «Россия» выполнила все условия для полетов, и переговоры о прямых перелетах между странами находятся на финальной стадии.