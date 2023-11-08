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Россия и Индонезия договорились о прямых перелетах на Бали

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Переговоры о возобновлении прямого авиасообщения между странами находятся на финальной стадии. Российский авиаперевозчик выполнил основные требования. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве Индонезии в Москве.

Средь шумного Бали: Россия и Индонезия обсуждают запуск прямых рейсов
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«Авиакомпания «Россия» выполнила все административные требования и в настоящее время завершает согласование ряда технических и эксплуатационных условий. Посольство с нетерпением ожидает завершения этого процесса и восстановления прямого авиасообщения между РФ и Индонезией, как это было до пандемии COVID-19», — рассказали в диппредставительстве.

В посольстве РФ в Джакарте заявили, что «вопрос о запуске прямого авиасообщения между Россией и Индонезией находится на стадии обсуждения». При этом индонезийские коллеги надеются на возобновление сообщения уже до конца года.

Неделю назад на сайте аэропорта Шереметьево появились три рейса на Бали от авиакомпании «Россия». Было заявлено, что перелеты будут выполняться с 3 декабря четыре раза в неделю. Но сейчас рейсов на сайте уже нет. В пресс-службе Шереметьево сообщили, что это касается деятельности исключительно авиаперевозчиков.

Улететь на Бали прямо сейчас можно только с пересадками. В 43–45 тыс. рублей обойдется билет с двумя стыковками в Таиланде или Малайзии. За 50–65 тыс. рублей возможно добраться до индонезийского острова всего с одной пересадкой в Шанхае или Гуанчжоу, но в Китае нужно будет провести целые сутки. Гораздо быстрее можно долететь, например, через Дубай. Однако стоимость билета вырастет почти до 80 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бали, рули: РФ и Индонезия договорились о прямых рейсах

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