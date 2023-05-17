Средь шумного Бали: Россия и Индонезия обсуждают запуск прямых рейсов

Власти России и Индонезии прорабатывают вопрос запуска прямых рейсов и чартеров между странами, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Джакарте. Посол Индонезии в Москве, в свою очередь отметил, что визу по-прежнему можно получить по прилете и власти пока не планируют вводить ограничения для российских туристов. Впрочем, он подтвердил, что предложение губернатора острова Бали ввести квоты для путешественников будут рассматривать разные ведомства. О том, как власти острова планируют бороться с недисциплинированными туристами и насколько это направление популярно среди россиян — в материале «Известий».

Прямые рейсы

Туризм наряду с сельским хозяйством — основная статья доходов населения Бали, которое оказалось на грани голода из-за отсутствия туристов в период пандемии. В настоящий момент власти России и Индонезии прорабатывают восстановление прямого сообщения, прерванного в 2020 году из-за эпидемиологических ограничений (до этого рейсы выполнял трижды в неделю «Аэрофлот»).

— Вопрос о запуске прямых рейсов и чартеров находится в проработке, — заявили «Известиям» в российском посольстве.

При этом в диппредставительстве уточнили, что в настоящий момент на Бали находится более 40 тыс. россиян, включая туристов и постоянно проживающих там граждан. Согласно данным посольства Индонезии в Москве, в январе 2023 года страна приняла более 23 тыс. туристов из России. Чуть меньше — 21 тыс. — приехала туда из США, еще 17 тыс. из Великобритании. Лидером оказалась Малайзия (112 тыс. человек). Второе место заняла Австралия (99 тыс.), третье — Сингапур (96 тыс.).

Тем не менее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) не испытывают большого оптимизма по поводу возможного восстановления рейсов между двумя странами.

— По возобновлению прямого авиасообщения с Индонезией перспектив мало, — сказал «Известиям» вице-президент АТОР по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Он отметил, что сейчас это направление востребовано у определенной категории туристов, которые любят Азию, в частности, Индонезию, и готовы к длительным стыковочным рейсам. При этом отдых на Бали с учетом перелета через Ближний Восток или Турцию сегодня обойдется в 250-350 тыс. рублей за две недели на двоих, добавил Мурадян.

«Известия» направили запрос в Росавиацию. Источник в авиационной отрасли отметил, что у российских авиакомпаний нет планов запуска прямых рейсов в Индонезию в этом сезоне.

Вопрос квот

Несмотря на то, что Индонезия, а прежде всего, популярный курорт Бали, выбранный в качестве места проведения саммита «Большой двадцатки» в ноябре 2022 года, продолжает привлекать россиян, остров в последнее время не справляется с наплывом туристов, которые зачастую нарушают иммиграционные номы или правила дорожного движения. На этом фоне в начале мая губернатор острова Ваян Костер предложил ввести систему квот на посещение острова для иностранцев из-за участившихся случаев правонарушений.

Тем не менее в российском посольстве отметили, что «заявление о квотировании турпотока на остров Бали является личной инициативой губернатора провинции Костера, которая не нашла поддержки со стороны правительства республики Индонезии».

Посол Индонезии в РФ Жозе Антонио Морато Таварес пояснил «Известиям», что принятие окончательного решения по квотам требует обсуждения властями в Джакарте. Ранее министр туризма Индонезии Сандиага Уно заявил, что тщательно изучит предложение губернатора Бали, чтобы избежать общественного замешательства. Он также отметил, что связался с правительством острова, а рассмотрением вопроса займется отдельная команда специалистов.

— Российских туристов ждут в Индонезии и на Бали. Пока ограничений никаких нет, — заметил индонезийский посол в РФ. — Если это предложение от официального лица, оно будет обсуждаться многими должностными лицами из многих учреждений, прежде чем будет принято решение.

При этом Жозе Антонио Морато Таварес отметил, что Джакарта не планирует менять систему выдачи виз россиянам в аэропорту по прибытии. Сейчас разрешение на въезд в целях путешествия можно получить на 30 дней, а затем продлить его еще на один месяц. По истечении этого срока надо покинуть страну. Кроме того, можно перед поездкой оформить визу B211 (на 60 дней, плюс два возможных продления по 60 дней каждое).

По словам вице-президента АТОР, заявления губернатора Бали негативно влияют на туристов, которые принимают решение о поездке на остров — многие из них сейчас отказываются от его посещения.

— Губернатор Бали отлично работает над снижением турпотока своими заявлениями и ничего хорошего такая риторика в себе не несет, ­— считает Мурадян.

Причина недовольства властей Бали заключается в том, что, выдавая себя за туристов, многие перебираются на остров на релокацию, добавил он. Однако пока на Бали ограничиваются предупреждениями: в частности, вдоль дорог на острове установили билборды с надписями на русском языке о последствиях работы в Индонезии по туристической визе. Кроме того, теперь всем иностранцам, прибывающим на остров, будут выдавать брошюру с правилами поведения.

Реакция жителей

Один из жителей Бали в беседе с «Известиями» отметил, что сомневается в возможности введения квот в ближайшие несколько лет, так как экономика острова очень зависит от туризма.

— Политика губернатора продиктована тем, что туристы из стран СНГ злоупотребляют добротой местных жителей и не соблюдают абсолютно никаких правил, даже не пытаются о них узнать — например, оголяются на вершине священного для местных вулкана, — рассказал Дмитрий, который живет на острове четыре года.

По его словам, многие из экспатов также работают нелегально, что возмущает местных жителей, и сейчас власти Бали начали с этим бороться — депортируют нарушителей.

— Сейчас в каждом «русском» чате сидят шпионы, которые отслеживают каждый рекламный пост, — пояснил Дмитрий.

Примечательно, что некоторые из попавшихся миграционной службе иностранцев соглашаются сотрудничать с местной полицией и с их помощью вскрывают нелегальный бизнес других мигрантов, добавил он.

— Раньше редко депортировали. Сейчас почти каждый день, — отметил Дмитрий, уточнив, что какого-то негативного отношения к себе со стороны местных не ощущал ни сейчас, ни прежде.

Губернатор Бали ранее сообщил, что на иностранцев с начала 2023 года заведено более 100 уголовных дел, из них 27 — на россиян.

Индонезийский гид Кадек Супатра, работающий с русскоязычными туристами на Бали, с которым пообщались «Известия», считает, что заявление губернатора может быть продиктовано его стремлением набрать очки перед грядущими выборами.

С ним согласна и проживающая на Бали россиянка Александра: «Я как востоковед скажу — это чисто специфика индонезийской политики: популярен тот, кто говорит что-то, что устроит деревенского бедного жителя. В целом среднего балийца бесят туристы и его сограждане, которые на этом богатеют. И ему приятно слышать, как сейчас всем этим «буржуям» будет плохо, не понимая, что у него есть работа благодаря тем самым «буржуям».

По мнению Артура Мурадяна, властям Бали следовало бы бороться с непослушными туристами другими методами — развивая туристическую инфраструктуру и предложение, поскольку на данный момент за неимением другого выбора туристы предпочитают осваивать остров самостоятельно на скутерах, из-за чего и возникают аварии.

Кроме того, в Индонезии есть и другие курорты, например, Лабуан Баджо на острове Флорес, Танджунг Келаян на острове Калимантан, Вакатоби, Моротай, вулканический комплекс Бромо-Тенгер-Семеру, Мандалика на острове Ломбок. Однако на этих островах нет особой атмосферы Бали, жители которого сохранили традиции индуизма и язычества — население остальной Индонезии исповедует ислам, и это накладывает на туристов дополнительные ограничения, считает вице-президент АТОР.