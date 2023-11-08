Бали, рули: РФ и Индонезия договорились о прямых рейсах

Авиакомпания «Россия» уже выполнила все административные требования для запуска прямых рейсов на Бали — остались только технические моменты, сообщили «Известиям» в посольстве Индонезии в Москве. В диппредставительстве надеются на возобновление авиасообщения между странами до конца года. Что может помешать этому и куда поехать, кроме популярного острова, — в материале «Известий».

Прямые рейсы на Бали

Переговоры между Россией и Индонезией по запуску прямого авиасообщения между Москвой и Бали находятся на финальной стадии. В посольстве Индонезии в РФ рассказали «Известиям», что остались только вопросы технического и эксплуатационного характера.

— Авиакомпания «Россия» выполнила все административные требования и в настоящее время завершает согласование ряда технических и эксплуатационных условий. Посольство с нетерпением ожидает завершения этого процесса и восстановления прямого авиасообщения между РФ и Индонезией, как это было до пандемии COVID-19, — рассказали в диппредставительстве.

В посольстве России в Индонезии сказали, что «вопрос о запуске прямого авиасообщения между Россией и Индонезией находится на стадии обсуждения». Однако в индонезийском посольстве выразили надежду, что перелеты запустят уже до конца года. К слову, неделю назад на онлайн-табло аэропорта Шереметьево появились три рейса на Бали от авиакомпании «Россия». Было заявлено, что перелеты будут выполняться с 3 декабря четыре раза в неделю — по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Однако на данный момент рейсов на сайте уже нет. В пресс-службе Шереметьево сообщили, что это касается деятельности исключительно авиаперевозчиков. «Известия» направили запрос «России» и ее материнской компании «Аэрофлот».

— Здесь два варианта. Первый заключается в том, что у перевозчика, безусловно, уже присутствует назначение. И, скорее всего, идут переговоры с аэропортом отправления на предмет доступных слотов. Соответственно, «Аэрофлот» фиксирует у себя в системе, что есть вот такой план, вот такое время и вот такой временной календарь. Второй вариант сводится к тому, что кто-то поспешил и анонсировал либо уже имеющуюся договоренность, либо побежал чуть вперед паровоза. «Аэрофлот» также может раздумывать, будут ли выполняться рейсы под их кодом (SU) либо под кодом «России» (FV). В данном случае доступность билета в системе, пусть даже на далекие даты, сказала бы гораздо больше, чем отображаемый рейс, — объяснил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По словам вице-президента АТОР, вероятность запуска прямых рейсов до конца года сохраняется, однако могут возникнуть препятствия.

— По моему мнению, по-прежнему есть проблема в наличии гарантий неареста и обслуживания российских воздушных судов на территории иностранного государства из-за санкций, — считает он.

В марте 2022 года управление гражданской авиации принадлежащих Великобритании Бермудских островов (BCAA) (там зарегистрировано большинство бортов Airbus и Boeing российских перевозчиков) отозвало сертификаты летной годности самолетов авиакомпаний из РФ. Регулятор объяснил, что санкции США, Великобритании и ЕС в отношении авиационного сектора РФ оказали серьезное влияние на способность обеспечивать безопасность самолетов авиаперевозчиков.

Как сейчас добраться до Бали?

Для путешествия на популярный индонезийский остров нужны паспорт, действительный не менее шести месяцев, и виза. При этом оформлять ее заранее не нужно, документ получают при въезде в страну. В том числе есть возможность сделать визу онлайн на сайте: электронная виза (e-VOA) принимается только при въезде через аэропорты Джакарты или Бали. Необходимы также обратные билеты.

Россияне имеют право оставаться в Индонезии в течение 30 дней. Срок можно продлить еще на месяц, но только один раз. Для этого необходимо заполнить онлайн-заявку на том же сайте. В посольстве отметили, что сокращать 30-дневный срок для граждан РФ, а также вводить для них квоты не планируется.

При этом стоит помнить, что с 2021 года индонезийские власти имеют право аннулировать визы иностранцев независимо от гражданства в ряде случаев. Среди них нарушение местных, региональных или национальных правил и законов, угроза безопасности общественному порядку, а также преступная деятельность. Это связано с тем, что Бали в последнее время не справляется с наплывом туристов, которые нередко нарушают иммиграционные нормы или правила дорожного движения.

С конца 2022 года власти Индонезии сняли оставшиеся коронавирусные ограничения, поэтому сертификат о полной вакцинации от COVID-19 больше не требуется.

Еще одно нововведение ждет путешественников в 2024 году. С 14 февраля на Бали введут обязательный туристический налог в размере 150 тыс. индонезийских рупий (около $10). Уплатить его необходимо до либо во время прибытия на остров через специальную электронную форму. В управлении по туризму ранее сообщили, что средства направят на утилизацию мусора на острове.

Прямо сейчас улететь на Бали можно за 43–45 тыс. рублей, но с несколькими пересадками в Таиланде или Малайзии. За 50–65 тыс. рублей есть возможность добраться до острова всего с одной пересадкой в Шанхае или Гуанчжоу, правда, в китайских мегаполисах нужно будет провести целые сутки. Стыковка станет короче, если лететь, например, через Дубай, — всего три часа. Однако стоимость билета вырастет почти до 80 тыс. рублей. Аналогичная ситуация и со столицей Джакартой.

Вернет ли остров былую популярность

Турпоток в Индонезию постепенно восстанавливается. По итогам 2022-го страна в Юго-Восточной Азии приняла свыше 5 млн иностранцев — это около 35% от объемов 2019 года. Еще ярче тенденция среди путешественников из России. Турпоток восстановился на 46% к доковидным показателям и более чем в восемь раз превысил результаты 2021-го, несмотря на действие коронавирусных ограничений на тот момент. В итоге за год Индонезию посетили 74,1 тыс. россиян. Самым популярным месяцем у соотечественников стал декабрь.

— Это популярное направление со стабильной, скажем так, клиентской базой, особенно в зимний период. По конъюнктуре это больше похоже на Таиланд, то есть часть туристов будет зимовать на Бали плюс классический туризм. С учетом того, что направление как раз входит в свою сезонность, продажу билетов надо открыть как минимум за три недели, как мы видим на примере Маврикия. Логичнее, конечно, успеть до Нового года, — сказал Мурадян.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что восстановить турпоток будет непросто, хотя и отметили преимущества Бали для российских туристов.

— Это не Таиланд, не Арабские Эмираты и не Турция. В Индонезии всегда было в разы меньше народу, но больше, чем на Мальдивах или Сейшелах, потому что цена будет все-таки более адекватная. Но это не массовое направление. Радикально на рынок выездного туризма оно не повлияет, — подчеркнул вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Что, если не Бали

В Индонезии есть и другие места, помимо Бали. Среди них курорты Танджунг-Келаян на Калимантане, Лабуан-Баджо на острове Флорес, Моротай, Вакатоби, вулканический комплекс Бромо-Тенгер-Семеру. При этом во время путешествия на незнакомые туристические точки необходимо всегда помнить о безопасности. В МИД РФ предупреждают об опасности со стороны террористических организаций, включая «Джемаа Исламия» (запрещена в РФ).

Иностранным гражданам не рекомендуется совершать путешествия в труднодоступные районы островов Калимантан и Сулавеси. В таких местах затруднительно оказать своевременную помощь в критических ситуациях.

В Джакарте безопаснее всего путешествовать ближе к центру, а также в районах Кунинган, Ментенг, Кебайоран Бару и Кеманг. В остальных районах столицы сохраняется достаточно криминогенная обстановка.

Перемещаться по многочисленным городским районам и островам Индонезии лучше на личном или арендованном транспорте. Система общественного транспорта в стране находится на низком уровне, хотя в крупных городах ходят автобусы. В связи с этим большинство передвигается на мотоциклах и мопедах.

Более 85% жителей Индонезии исповедуют ислам, что в целом определяет местные правила и нормы поведения. При этом в стране толерантно относятся к другим культурам и религиям, отмечают в российском МИДе.