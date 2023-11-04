Горячие туры: куда едут россияне на ноябрьские праздники
Спрос на туры в Египет, Дагестан и Стамбул из-за ситуации с Израилем не снизился, сообщили «Известиям» туроператоры. Отмен туров по этим направлениям нет, а спрос на Египет вырос по сравнению с октябрем. В Дагестане на ноябрьские праздники ждут до 10 тыс. туристов, рассказали в Российском союзе туриндустрии. Куда еще можно дешево поехать на длинные выходные — в материале «Известий».
Россияне выбрали Египет
Военный конфликт между Израилем и ХАМАС, а также связанные с ним народные выступления на различных территориях незначительно сказались на планах туристов на предстоящие длинные выходные, сообщили «Известиям» туроператоры. В частности, путешественники практически не отменяют туры в Египет, который граничит с еврейским государством.
— Египет у нас стал лидером продаж на ноябрьские праздники, спрос на него сейчас выше, чем в начале октября, — сообщили «Известиям» в туристическом сервисе «Слетать.ру».
Туристы в Карнакском храме — крупнейшем храмовом комплексе Древнего Египта в Луксоре
В компании добавили, что интерес к направлению падал в период с 11 по 17 октября — объем продаж за это время сократился на 4%, однако аннуляций не было. Сейчас ситуация полностью стабилизировалась.
Единичные отмены забронированных в Египет путешествий зафиксировали в компании Tez Tour.
Туристы купаются в Красном море во время морской прогулки на яхте возле города Хургада
— С момента дестабилизации ситуации на соседних с Египтом территориях новые бронирования по направлению шли стандартно. Случаи отказов от поездок были разовые, мы их прорабатывали в индивидуальном порядке, — сказали «Известиям» в пресс-службе туроператора. При этом там отметили, что конфликт в Израиле сказался на глубине продаж — туры на Новый год стали бронировать менее активно, сейчас спрос выравнивается.
В Anex Tour «Известиям» также сообщили, что массовых аннуляций или спада продаж по египетскому направлению нет.
В Дагестан и Стамбул
Массовые беспорядки в Дагестане вечером 29 октября, из-за которых был временно закрыт аэропорт Махачкалы, не привели к отмене туров в республику. Об этом «Известиям» сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) и подтвердили туроператоры.
— В ноябрьские праздники Дагестан посетит около 10 тыс. путешественников, из которых 3 тыс. — организованные и порядка 7 тыс. — самостоятельные. Это больше, чем в день протестов, когда в республике находилось около 2–2,5 тыс. клиентов туроператоров, — рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
Туристы в крепости Нарын-Кала в Дербенте
Вице-президент РСТ напомнил, что Дагестан — динамично развивающееся направление, турпоток туда рос последние несколько лет. За этот год итоговый показатель может составить 1,2 млн гостей.
— Многие авиабилеты сейчас продаются невозвратными. Соответственно, отказаться от них без штрафа возможно только в том случае, если рейс отменен или перенесен. А полеты в Махачкалу сейчас осуществляются в штатном режиме, — сказал Дмитрий Горин, отметив, что от турпоездок в регион можно отказаться только со штрафом.
В «Слетать.ру» отметили, что незначительное снижение уровня спроса на туры в Дагестан наблюдается с середины октября.
Сулакский каньон в Дагестане
— Но с большой долей вероятности это не связано с произошедшими в регионе событиями. Это сезонная коррекция. Аннуляций туров по направлению не было, — сказали там.
Массовые народные волнения на этой неделе прошли и в турецком Стамбуле — на направлении, которое многим российским путешественникам заменило города Европы. На митинг в поддержку Палестины 28 октября пришло около полумиллиона жителей, согласно заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Однако это событие никак не сказалось на планах российских туристов и на спросе на направление, подтвердили все опрошенные туроператоры.
Куда поехать подешевле
На фоне нестабильной ситуации в мире многие туристы откладывают бронирование поездки на последний момент. Не стали исключением ноябрьские праздники. И хотя самые выгодные предложения уже разобрали, несколько дешевых туров пока еще есть, выяснили «Известия».
По данным «Слетать.ру», наиболее бюджетно на ноябрьские праздники можно отправиться в Абхазию, Турцию, Египет и Индию.
Туристы у дворца «Тадж-Махал» в городе Агра
С вылетом 3–4 ноября можно отправиться в Египет или Турцию на пять ночей примерно за 107 тыс. рублей. Входит проживание в «пятерке» и «всё включено». В Абхазию в «трешку» с завтраками можно съездить за 52 тыс. рублей.
— Из российских направлений самые дешевые на ноябрьские праздники — Санкт-Петербург, Краснодарский край и Дагестан. К примеру, в Петербурге можно провести пять ночей в «трешке» с завтраками за 20 тыс. рублей, в Краснодарском крае — за 37 тыс., — рассказали в компании.
Там добавили, что спрос на туры на ноябрьские праздники в этом году выше на 10%, чем в 2022-м. В Anex Tour также заметили рост спроса, объяснив его тем, что ноябрьские праздники совпали со школьными каникулами.