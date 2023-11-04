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Горячие туры: куда едут россияне на ноябрьские праздники

Конфликт на Ближнем Востоке не повлиял на планы большинства путешественников
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Спрос на туры в Египет, Дагестан и Стамбул из-за ситуации с Израилем не снизился, сообщили «Известиям» туроператоры. Отмен туров по этим направлениям нет, а спрос на Египет вырос по сравнению с октябрем. В Дагестане на ноябрьские праздники ждут до 10 тыс. туристов, рассказали в Российском союзе туриндустрии. Куда еще можно дешево поехать на длинные выходные — в материале «Известий».

Россияне выбрали Египет

Военный конфликт между Израилем и ХАМАС, а также связанные с ним народные выступления на различных территориях незначительно сказались на планах туристов на предстоящие длинные выходные, сообщили «Известиям» туроператоры. В частности, путешественники практически не отменяют туры в Египет, который граничит с еврейским государством.

Египет у нас стал лидером продаж на ноябрьские праздники, спрос на него сейчас выше, чем в начале октября, — сообщили «Известиям» в туристическом сервисе «Слетать.ру».

Туристы в Карнакском храме — крупнейшем храмовом комплексе Древнего Египта в Луксоре

Туристы в Карнакском храме — крупнейшем храмовом комплексе Древнего Египта в Луксоре

Фото: РИА Новости/Павел Львов

В компании добавили, что интерес к направлению падал в период с 11 по 17 октября — объем продаж за это время сократился на 4%, однако аннуляций не было. Сейчас ситуация полностью стабилизировалась.

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Единичные отмены забронированных в Египет путешествий зафиксировали в компании Tez Tour.

Туристы купаются в Красном море во время морской прогулки на яхте возле города Хургада

Туристы купаются в Красном море во время морской прогулки на яхте возле города Хургада

Фото: РИА Новости/Павел Львов

С момента дестабилизации ситуации на соседних с Египтом территориях новые бронирования по направлению шли стандартно. Случаи отказов от поездок были разовые, мы их прорабатывали в индивидуальном порядке, — сказали «Известиям» в пресс-службе туроператора. При этом там отметили, что конфликт в Израиле сказался на глубине продаж — туры на Новый год стали бронировать менее активно, сейчас спрос выравнивается.

В Anex Tour «Известиям» также сообщили, что массовых аннуляций или спада продаж по египетскому направлению нет.

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В Дагестан и Стамбул

Массовые беспорядки в Дагестане вечером 29 октября, из-за которых был временно закрыт аэропорт Махачкалы, не привели к отмене туров в республику. Об этом «Известиям» сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) и подтвердили туроператоры.

В ноябрьские праздники Дагестан посетит около 10 тыс. путешественников, из которых 3 тыс. — организованные и порядка 7 тыс. — самостоятельные. Это больше, чем в день протестов, когда в республике находилось около 2–2,5 тыс. клиентов туроператоров, — рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Туристы в крепости Нарын-Кала в Дербенте

Туристы в крепости Нарын-Кала в Дербенте

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Вице-президент РСТ напомнил, что Дагестан — динамично развивающееся направление, турпоток туда рос последние несколько лет. За этот год итоговый показатель может составить 1,2 млн гостей.

— Многие авиабилеты сейчас продаются невозвратными. Соответственно, отказаться от них без штрафа возможно только в том случае, если рейс отменен или перенесен. А полеты в Махачкалу сейчас осуществляются в штатном режиме, — сказал Дмитрий Горин, отметив, что от турпоездок в регион можно отказаться только со штрафом.

В «Слетать.ру» отметили, что незначительное снижение уровня спроса на туры в Дагестан наблюдается с середины октября.

Сулакский каньон в Дагестане

Сулакский каньон в Дагестане

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Но с большой долей вероятности это не связано с произошедшими в регионе событиями. Это сезонная коррекция. Аннуляций туров по направлению не было, — сказали там.

Массовые народные волнения на этой неделе прошли и в турецком Стамбуле — на направлении, которое многим российским путешественникам заменило города Европы. На митинг в поддержку Палестины 28 октября пришло около полумиллиона жителей, согласно заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Однако это событие никак не сказалось на планах российских туристов и на спросе на направление, подтвердили все опрошенные туроператоры.

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Куда поехать подешевле

На фоне нестабильной ситуации в мире многие туристы откладывают бронирование поездки на последний момент. Не стали исключением ноябрьские праздники. И хотя самые выгодные предложения уже разобрали, несколько дешевых туров пока еще есть, выяснили «Известия».

По данным «Слетать.ру», наиболее бюджетно на ноябрьские праздники можно отправиться в Абхазию, Турцию, Египет и Индию.

Туристы у дворца «Тадж-Махал» в городе Агра

Туристы у дворца «Тадж-Махал» в городе Агра

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

С вылетом 3–4 ноября можно отправиться в Египет или Турцию на пять ночей примерно за 107 тыс. рублей. Входит проживание в «пятерке» и «всё включено». В Абхазию в «трешку» с завтраками можно съездить за 52 тыс. рублей.

Из российских направлений самые дешевые на ноябрьские праздники — Санкт-Петербург, Краснодарский край и Дагестан. К примеру, в Петербурге можно провести пять ночей в «трешке» с завтраками за 20 тыс. рублей, в Краснодарском крае — за 37 тыс., — рассказали в компании.

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Там добавили, что спрос на туры на ноябрьские праздники в этом году выше на 10%, чем в 2022-м. В Anex Tour также заметили рост спроса, объяснив его тем, что ноябрьские праздники совпали со школьными каникулами.

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