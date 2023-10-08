На ход ноги: в России урегулируют маршруты для пешего туризма

В России должна появиться сеть национальных троп — это очень перспективное направление туризма, по развитию которого уже даны конкретные поручения президента Владимира Путина. Для нашей страны с ее природными просторами тема более чем перспективная, однако пока создание троп часто наталкивается на трудности, связанные с неурегулированным законодательством: отсутствует даже само понятие «тропа», а единого решения у законодателей пока нет. Подробнее в ситуации разбирались «Известия».

Три варианта

Тему создания национальных туристических троп в России обсуждали на парламентских слушаниях в Госдуме в среду. Разговор шел в основном о преодолении правовых барьеров, которые мешают в развитии пеших маршрутов.

Работа над урегулированием вопроса ведется уже давно. В августе 2023 года были даны поручения президента Владимира Путина по итогам форума «Сильные идеи для нового времени»: до конца года правительство и Госдума должны внести в законодательство изменения, направленные на создание национальной системы туристических троп, предусматривающие их обустройство. Еще одно поручение касается вопросов грантовой поддержки таких проектов.

Директор дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова рассказала, что еще раньше, в 2022 году, президент России Владимир Путин уже поручал правительству вместе с АСИ и ВЭБ.РФ рассмотреть вопрос о создании условий для развития национальной системы туристических троп .

Женщины во время прогулки по экологической тропе в Приморском крае Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко рассказала «Известиям», что сейчас сформированы три законопроекта, которые обсуждаются рабочей группой при комитете. Законодатели будут искать компромисс между существующими вариантами.

Исполняющий обязанности председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов заметил, что также уже приняты и вступили в действие изменения в № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», которые регламентировали туризм на особо охраняемых природных территориях. А руководитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов рассказал, что 30 июня 2023 года вступили в силу национальные стандарты по туристическим тропам, где уже сформулированы терминология и порядок маркировки и обустройства троп. Речь идет о ГОСТ Р 70585-2022 «Туризм и сопутствующие услуги. Туристские тропы. Требования по маркировке троп» и ГОСТ Р 70586-2022 «Туризм и сопутствующие услуги. Туристские тропы. Обустройство троп в целях обеспечения безопасности туристов и охраны окружающей среды. Минимальные требования».

Сколько в России троп

АСИ проводило исследование самых значимых троп в российских регионах. Не изучались только новые регионы, Красноярский край, Мордовия, Челябинская и Курская области. Еще два региона — Калининградская область и Чукотка — сообщили об отсутствии троп на своих территориях, что удивительно с учетом того, что в той же Калининградской области есть, например, нацпарк «Куршская коса» с ее тропами. Наталья Костенко в связи с этим замечает, что подсчет числа троп сейчас не очень показателен, потому что самого понятия «тропа» в законодательстве нет и не очень понятно, что учитывать в статистике.

Вид на Голубые озера на Камчатке Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

Тем не менее АСИ удалось проанализировать 79 наиболее значимых троп регионов. Это, например, «Большая Воронежская экологическая тропа», «Тропа здоровья» в Республике Алтай, «Голубые озера» в Камчатском крае, «Большая Севастопольская тропа» в Севастополе, «Гора Догээ» в Тыве, «Тропа предков» в Хакасии, «Хоровод сосен» в Тюменской области, «Волжская тропа» в Татарстане и т.д.

Ольга Захарова рассказала, что только 59% троп имеют протяженность от 5–20 км, лишь 4% имеют протяженность более 200 км . Кроме того, тропы проходят по землям совершенно разного назначения: 34% — по землям ООПТ федерального значения; 23% — по землям ООПТ регионального значения, 17% — по землям лесного фонда; 11% — по землям населенных пунктов. Оборудованы полностью только 39% исследованных троп, 32% частично оборудованы и имеют маркировку.

Как появляются тропы

Интерес к созданию туристических троп в последнее время действительно очень высок. Один из самых свежих известных проектов — «Волжская тропа» в Татарстане.

Руководитель дирекции по природным территориям Института развития городов Республики Татарстан Оксана Саргина рассказала, что идея возникла еще в 2021 году. Команда института решила создать благоустроенный непрерывный маршрут, который соединит два туристско-рекреационных кластера республики, а краевед и путешественник Тимур Циунчук проложил трек тропы. Сейчас по тропе можно пройти, выбрав маршрут от коротких пеших прогулок на пару часов до туров выходного дня и длительных походов на 12–14 дней. Но работа продолжается — благоустройство первой очереди тропы завершится только в 2024 году: появятся места для отдыха, будут оборудованы сложные участки, появятся каменные дорожки в местах подтопления и приюты для длительных стоянок.

Есть примеры, когда создание тропы — инициатива сверху. В Ленинградской области создать такой маршрут — проект «Тропа 47» — поручил губернатор Александр Дрозденко.

Один из маршрутов проекта «Тропа 47» Фото: Достижения.рф

— ООПТ регионального значения Ленинградской области расположены преимущественно на землях лесного фонда, поэтому для их сохранения было решено создать экологические тропы на территориях, пользующихся популярностью у жителей и туристов, с учетом уже сложившихся маршрутов, — рассказал Федор Стулов.

Тропами занимается и бизнес — например, в Алтайском крае есть примеры создания троп в качестве дополнения к основной гостиничной инфраструктуре, рассказала руководитель туроператора «Арго» и этно-глэмпинга «Алтайское кочевье» Ирина Слесарева.

— Мы видим интерес к тропам. Хотим после принятия закона о туристических тропах развивать этот маркетинговый подход как у нас на Алтае, так и по всей России. Это очень живая история, — сказала она «Известиям».

Слова о «живой истории» подтверждает пример проекта «Путь реки» в Жигулевских горах в Самарской области. Там появление туристической тропы — исключительно инициатива снизу. Местные активисты захотели проложить и промаркировать маршрут через всю Самарскую Луку.

Экологическая тропа «Молодецкий курган» в Национальном парке «Самарская Лука» Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец

— Мы инициировали проект, потому что нам самим очень хочется бывать на Самарской Луке, — рассказала основатель проекта Татьяна Суркова. — Мы подумали, что было бы здорово самоорганизоваться. И когда мы опубликовали первый пост, что будем этим заниматься, появилось ощущение, что люди только этого и ждали: так многие захотели поучаствовать в процессе!

Сейчас промаркирована лишь часть маршрута, процесс быстрым не получится. Но сами участники признаются, что получают удовольствие от самого процесса.

— Люди приходят потрясающие! — рассказывает Татьяна Суркова. — Эта атмосфера очень важна, даже важнее, чем получение грантов, субсидий и т.д. Хотя в этом направлении мы тоже работаем.

Что мешает созданию троп

Однако до сих пор создание пеших маршрутов в России — сложная с юридической точки зрения задача . Депутат Наталья Костенко объясняет: тропы проходят по разным видам земель — где-то по ООПТ, где-то по землям лесного фонда, сельскохозяйственным землям, могут наткнуться на частную территорию. Всё это мешает легализации тропы.

— Тропы могут объединять несколько регионов, несколько видов земельных участков , — рассказывает Наталья Костенко. — Например, есть туристическая тропа, которая соединяет Кавказ с побережьем. Она уже очень давно там существует, но никак не легализована. По сути, есть направление движения, но не полноценный маршрут.

Вопрос юридического оформления тропы очень важен, потому что мало ее создать — нужно еще заниматься ее содержанием, убирать мусор, следить за безопасностью. У тропы должен быть хозяин .

Хранители тропы во время уборки Фото: Волжская Тропа

Ирина Слесарева из Алтайского края отмечает, что после принятия изменений в закон «Об ООПТ» часть вопросов была снята. Но, как только существующая тропа выходит из границ ООПТ, начинаются сложности.

— Собственники территорий понимают, что уже существующую тропу не закроют, соответственно, можно ставить барьеры, преодолимые за деньги, — рассказывает она. — Здесь возможно сотрудничество и партнерство, но чаще получается противостояние.

Сейчас тропостроители ищут выходы самостоятельно. Оксана Саргина рассказывает, что по всем земельным участкам на «Волжской тропе» (а их больше тысячи) проводится анализ, действия согласовываются с муниципалитетами и ответственными органами и оперативно вносятся изменения. В Жигулевских горах создатели проекта «Путь реки» пользуются поддержкой нацпарка, обходя заповедные земли. Но ожидают столкновения с другой проблемой — захватом территорий частниками.

Волжская тропа Фото: Волжская Тропа

— Вообще одна из функций нашей тропы — формирование своеобразного защитного кольца, которое не позволит собственникам прибрежных территорий несанкционированно захватывать берега , — говорит Татьяна Суркова.

Федор Стулов рассказывает, что процесс создания троп в большинстве регионов сейчас носит бессистемный характер, к понятию «туристическая тропа» применяются разные подходы, что мешает работе. Нужно законодательно не только определить понятие «туристическая тропа», но и систематизировать ее виды, категории и уровни сложности.

Ольга Захарова из АСИ добавляет, что на государственном уровне отсутствует единая координирующая система управления отраслью: вопросом троп занимаются Минприроды, Минсельхоз, Минэкономразвития, Рослесхоз, Росреестр и т.д. При этом интересы всех участников процесса никак не отражены.

Как собираются урегулировать вопрос

Георгий Мохов считает, что вопрос в обустройстве туристских троп в итоге упирается в определение ответственного органа — кто должен их разрабатывать, утверждать, маркировать, оборудовать, следить за сохранностью навигации. Согласно принятым стандартам, ответственность за обустройство и эксплуатацию туристской тропы несет ее оператор, который может быть юрлицом, ИП и даже самозанятым гражданином.

— Для определения операторов и их обязанностей следует предусмотреть поправки в законодательстве, — замечает Георгий Мохов. — Не только и не столько в туристическом законодательстве.

Федор Стулов подчеркивает, что необходимо начать с определения самого понятия «туристическая тропа» и терминов, построенных на основе этого определения. Нужно определить категорирование троп; лиц, ответственных за их создание и содержание; возможность размещения троп на различных категориях земель; разработать порядок и механизм создания троп и их эксплуатации; определить ответственные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления; урегулировать процессы, связанные с посещением, сохранением и использованием природных комплексов и объектов.

Люди у водопада «Сказка» на экологической тропе на территории Хасанского района в Приморском крае Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В Минэкономразвития рассказали, что разработали с ВЭБ.РФ и Агентством стратегических инициатив законопроект, который вводит понятия «туристическая тропа», «маркировка тропы», предусматривает ее создание и эксплуатацию на основании утвержденного регионом и муниципалитетами паспорта. Правительством будут утверждаться порядок создания и эксплуатации троп, требования к ним и порядок формирования единого перечня.

— Предусматривается, что создание и эксплуатация туристских троп осуществляются на земельных участках, находящихся как в государственной и муниципальной, так и в частной собственности , — рассказали «Известиям» в министерстве. — Возможно при этом предоставление участков на праве аренды, в безвозмездное пользование, на основании сервитута, а также использование земельного участка без его предоставления и установления сервитута.

Сейчас этот законопроект находится на стадии публичного обсуждения, одновременно вопрос рассматривается в Госдуме.

Пелозерская экологическая тропа через болото Киричмох Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Однако единого мнения о том, как регулировать создание туристических троп, нет . Ольга Захарова отмечает, что в АСИ предлагают изменения в Земельный и Лесной кодексы для обеспечения возможности размещения туристических троп на земельных участках без установления публичного сервитута, а депутат Наталья Костенко считает именно институт сервитута наиболее перспективным. Есть разногласия у АСИ и Минэкономразвития и относительно самого понятия туристической тропы. По словам Ольги Захаровой, определение, которое предлагает МЭР, аналогично тому, что уже закреплено в ГОСТе, но оно не позволило создать систему туристских троп, а, наоборот, привело к излишним трудностям.

Наталья Костенко подчеркивает, что сейчас задача — максимально упростить создание троп, но с помощью гибких законодательных решений, которые «всех примирят»: и тропостроителей, и собственников земель, и природоохранные структуры, и т.д.