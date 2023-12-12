В АТОР спрогнозировали рост цен на путешествия в 2024 году до 30%

Общемировая инфляция приведет к тому, что стоимость путешествий в 2024 году подорожает от 5% до 30% в зависимости от направления. Об этом в разговоре с «Известиями» 12 декабря заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

«С другой стороны, расширение авиасообщения в 2023 году позволило охладить перегретые цены по целому ряду направлений. Если тенденция на расширение авиасообщения и конкуренцию между перевозчиками сохранится, то увеличение цен на размещение в отелях может быть нивелировано подешевевшей перевозкой. Но в любом случае главным фактором, влияющим на цену, остается волатильный и слабо прогнозируемый курс рубля», — отметил Мурадян.

Перечень направлений для выездного туризма, по его словам, существенно не изменится: новые направления практически не появляются, хотя происходит расширение полетных программ по уже существующим.

«Поэтому в летнем сезоне лидировать будет Турция, в зимние месяцы — ОАЭ и Таиланд, и следом за ними с некоторым отставанием будет Египет. Последний выпал из обоймы в 2023 году из-за дорогой перевозки, которая поставила его в один ряд по цене с ОАЭ, Шри-Ланкой и другими более привлекательными направлениями», — добавил турагент.

Однако, по его мнению, увеличится турпоток на Кубу, которая нарастила перевозку и где постепенно начинают принимать российские платежные карты.

«Усилит позиции Шри-Ланка. Также добавятся прямые рейсы во Вьетнам. Но говорить о каких-то новых странах пока не приходится», — подчеркнул он.

4 декабря исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала «Известиям» о положительной динамике туристического потока за границу по сравнению с 2022 годом. Прирост таких путешественников составил примерно 15–20%, уточнила она.