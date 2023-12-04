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В АТОР заявили о положительной динамике в сфере выездного туризма

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Динамика туристического потока за границу положительная и оценивается примерно в 15–20%, однако о полном восстановлении говорить еще рано, рассказала «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Безусловно, динамика положительная по сравнению с 2022 годом, то есть количество туристов, выезжающих за рубеж, выросло. Мы оцениваем прирост примерно в 15–20%, но говорить о восстановлении выездного туризма пока очень рано. Мы сравниваем с 2019 годом, и это всё равно где-то минус 30%. Полного восстановления не произошло», — заметила она.

Причины, по мнению директора АТОР, понятны: перечень стран, куда можно добраться прямыми перелетами, что крайне важно для массового туризма, ограничен.

«При этом лидеры не изменились. Это Турция, Египет, Арабские Эмираты, Таиланд. Куба тоже вошла в самые продаваемые страны. И не могу не отметить Шри-Ланку и отчасти Венесуэлу. По числу туристов Венесуэлу сложно назвать массовым направлением, но в перечне востребованных стран она есть», — подчеркнула Ломидзе.

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В ноябре депутаты Госдумы предложили программу туристического кешбэка для детей распространить на новогодние каникулы с 1 января по 8 января 2024 года, а сумму кешбэка установить на уровне 50%. Новая программа, как считают депутаты, позволит организовать зимний досуг для большого количества российских детей.

21 ноября «Известия» ознакомились с результатами опроса Boxberry о том, куда планируют отправиться граждане страны в новогодние праздники. Согласно исследованию, в этом году в поездку на каникулах отправятся 80% россиян, причем половина из них решила сменить домашний уют на исследование новых мест.

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