Программу туристического кешбэка предложили распространить на новогодние каникулы

Программу туристического кешбэка для детей предложили распространить на новогодние каникулы с 1 января по 8 января 2024 года, а сумму кешбэка установить на уровне 50%. Соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направили депутаты Госдумы. «Известия» ознакомились с документом.

«За последние 10 лет число детских лагерей сократилось с 12 400 в 2010 году до 7100 в 2022 году, а количество детей 5–17 лет увеличилось с 18,4 млн человек до 23 млн человек. Ситуация с зимним отдыхом детей более сложная, так как дефицит круглосуточных детских организаций стационарного типа, оказывающих услуги в зимний период, еще больше», — говорится в письме.

При этом в нем отмечается, что в 2022 году по программе детского туристического кешбэка в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» гражданами России было приобретено более 420 тыс. путевок в детские лагеря.

«Данная программа значительно повысила доступность детского отдыха внутри страны, в том числе и для семей с невысокими доходами. Учитывая дефицит круглосуточных детских зимних лагерей и удорожание выездного туризма, представляется целесообразным принятие комплексной программы «Новогодние каникулы – 2024», — отмечается в документе.

«Очень сложная ситуация с зимним отдыхом детей, так как дефицит круглосуточных детских лагерей и санаториев стационарного типа, оказывающих услуги в зимний период, еще больше, чем нехватка летних лагерей», — пояснил «Известиям» автор обращения в кабмин, глава «Справедливой России — за правду» Сергей Миронов.

По его словам, дефицит лагерей привел к повышению цен на детский отдых и сделал его малодоступным для большинства российских семей. Новая программа, как считает депутат, позволит организовать зимний досуг для большого количества российских детей, создать условия для восстановления их здоровья и придаст дополнительный импульс развитию зимнего детского отдыха внутри страны.

Ранее, 5 ноября, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip сообщил «Известиям», куда опрошенные россияне собираются отправиться на новогодние каникулы. Большинство путешественников проведут Новый год в Москве. На втором месте оказался Санкт-Петербург, на третьем — Сочи. Самым популярным зарубежным городом на новогодние каникулы стал Ереван.