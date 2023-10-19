Как получить налоговый вычет за детский лагерь в 2023 году

Отправляя детей в летний лагерь, родители могли оформить кешбэк на детский отдых и вернуть до половины стоимости путевки. Однако в этом году программу приостановили. Компенсировать часть расходов теперь можно за счет налогового вычета. Что для этого нужно, рассказывают «Известия».

Налоговый вычет за детский лагерь в 2023 году — условия

На сегодня действующая система налогообложения не предусматривает налоговый вычет за покупку путевки в лагерь. На получение налогового вычета можно рассчитывать, только если лагерь является образовательным или оздоровительным. Тогда можно применить вычет за обучение или лечение.

Чтобы государство возместило часть потраченных денег, учреждение обязательно должно иметь лицензию на оказание медицинских или образовательных услуг. Затраты на питание, проживание, переезд, развлекательные мероприятия при расчете размера вычета не учитываются.

Подать документы на налоговый вычет может один из родителей. Главное — чтобы он был официально трудоустроенным гражданином России и платил налоги.

Налоговый вычет за детский лагерь в 2023 году — как оформить

Чтобы получить вычет за детский лагерь, родителям надо представить основной пакет документов. А именно: паспорт, ИНН, свидетельство о рождении ребенка, копию лицензии, договор и платежные документы, в которых подтверждаются расходы, относящиеся к вычету.

Налоговый возврат можно оформить непосредственно через Федеральную налоговую службу (ФНС). При подаче документов нужно приложить декларацию 3-НДФЛ, cправку 2-НДФЛ о доходах и заявление на вычет налога.

Камеральная проверка обычно длится три месяца. Затем в течение 10 дней выносится решение. При положительном результате деньги поступят на счет в течение месяца. Отслеживать статус налогового вычета можно в личном кабинете на сайте ФНС. Там же появится и одобренная сумма.

Налоговый вычет за детский лагерь в 2023 году — размер вычета

Вернуть за отдых в детском лагере можно до 13% от потраченной суммы. Действующие нормы устанавливают, что максимальный размер вычета за обучение ребенка составляет 50 тыс. рублей, то есть вернуть можно до 6500 рублей. А на лечение — 120 тыс. рублей с возможностью вернуть до 15 600 рублей.

С апреля 2023 года максимальный порог налогового вычета на лечение повысили до 150 тыс. рублей. Таким образом, суммировав все расходы, можно будет получить уже до 19 500 рублей. Размер вычета за обучение вырос более чем в два раза — до 110 тыс. рублей. Соответственно, вернуть получится до 14 300 рублей.

Новые налоговые нормы начнут работать с 1 января 2024 года. А саму компенсацию по ним можно будет получить только с 2025 года.

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