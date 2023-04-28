Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов на образование и лечение
Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон об увеличении налоговых вычетов по расходам граждан на образование, лечение и покупку лекарств.
Новые нормы устанавливают, что максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение ребенка увеличивается более чем в два раз — с 50 тыс. до 110 тыс. рублей.
Также увеличивается размер налогового вычета по расходам на собственное обучение, лечение и на покупку лекарств. Максимальная сумма расходов на эти цели, с которой можно будет получить налоговый вычет, повышается со 120 тыс. до 150 тыс. рублей.
Данный законопроект был внесен в ГД после того, как Путин 21 февраля в рамках послания Федеральному собранию предложил увеличить размер налогового вычета по расходам на обучение детей с 50 тыс. до 110 тыс. рублей.
В апреле Госдума приняла этот законопроект. В свою очередь юрист Европейской юридической службы Иван Смирнов отмечал, что оформить налоговый вычет через работодателя проще, чем через налоговую.