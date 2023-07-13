Как бесплатно отправить ребенка в лагерь в 2023 году — что нужно знать

Многие родители стремятся организовать летний отдых для ребенка так, чтобы он прошел не только весело, но и с пользой. Помочь в этом могут детские лагеря, однако далеко не все знают, что можно получить путевку бесплатно. О том, как это сделать, читайте в материале «Известий».

Можно ли отправить ребенка в лагерь бесплатно в 2023 году

Возможность бесплатного отдыха для детей в лагерях и санаториях прописана в законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации». Средства на путевки выделяются из федерального, регионального и местного бюджетов. Если ребенок входит в одну из льготных групп населения или имеет определенные личные достижения, его можно отправить в лагерь бесплатно.

Кто может получить бесплатную путевку в лагерь в 2023 году

Бесплатные поездки в лагерь предоставляются детям в возрасте от 6 до 17 лет. Перечень категорий граждан, которые могут рассчитывать на льготные путевки, устанавливается в каждом регионе России отдельно, поэтому стоит внимательно изучить местное законодательство. Чаще всего в этот список входят:

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

дети с инвалидностью;

дети из малообеспеченных семей;

дети военнослужащих и ветеранов боевых действий;

дети из семей беженцев, а также пострадавшие от техногенных катастроф, стихийных бедствий, вооруженных конфликтов и террористических актов.

При этом ограничения на количество бесплатных путевок для одной семьи нет. В лагерь можно отправить сразу несколько детей, которые соответствуют требованиям.

Если ребенок не входит ни в одну из льготных категорий, он всё равно может поехать в лагерь бесплатно. Такая возможность есть у отличников, победителей и призеров олимпиад, спортсменов, занимающих призовые места, участников детских и юношеских движений и лауреатов творческих конкурсов.

Как бесплатно отправить ребенка в лагерь в 2023 году

Чтобы бесплатно отправить ребенка из льготной категории в лагерь, нужно собрать пакет документов и подать заявку через портал «Госуслуги», МФЦ или отделение соцзащиты.

Список необходимых документов будет зависеть от региона, в котором подается заявка. Обычно в него входят паспорт родителя или законного представителя, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, документ, подтверждающий право на льготу, справка о прописке ребенка и выписка из домовой книги, СНИЛС и справка о состоянии здоровья ребенка по форме 079/У.

После этого ребенок будет поставлен в очередь на путевки. Они распределяются в порядке подачи заявления, поэтому собрать и передать документы специалистам следует как можно быстрее.

Дети, имеющие личные достижения, могут бесплатно отдохнуть в федеральном детском центре. В их число входят «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан» и другие. Для этого необходимо предоставить портфолио из работ и наград ребенка за последние три года. В некоторых учреждениях потребуется пройти дополнительное испытание. Кроме того, путевку можно выиграть в конкурсе, который проводит лагерь или его партнеры.

Требования к портфолио, условия конкурсного отбора и возрастные ограничения каждый детский центр устанавливает самостоятельно, их придется уточнять отдельно.

Бесплатную путевку также могут предоставить работодатель или профсоюз организации, в которой работает родитель.

Бесплатные путевки в лагерь для многодетных в 2023 году

Федеральным законом бесплатные путевки в лагерь для многодетных семей не предусматриваются. Тем не менее в некоторых регионах эта льгота может быть доступна. Если бесплатный отдых для ребенка из многодетной семьи возможен, к пакету документов нужно добавить удостоверение многодетности.

Бесплатные путевки в лагерь для детей мобилизованных в 2023 году

В некоторых регионах России право на бесплатные путевки в лагерь имеют дети граждан, мобилизованных в рамках проведения спецоперации по защите Донбасса. Для этого на момент подачи заявки один из родителей должен непосредственно проходить военную службу по мобилизации. Кроме того, можно получить компенсацию за путевки, купленные самостоятельно.