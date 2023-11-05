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Стало известно, где россияне проведут новогодние каникулы

Исследование: новогодние каникулы россияне проведут в Москве и Ереване
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip 5 ноября рассказал «Известиям», куда его клиенты собираются отправиться на новогодние каникулы. Для этого специалисты проанализировали авиабронирования, а также посмотрели, сколько стоит ночь в отелях на период праздников.

Большинство путешественников проведут Новый год в Москве: в столицу уже оформлено 23,2% от всех авиазаказов по стране. Ночь в московских отелях на период праздников обойдется примерно в 6,5 тыс. рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург с долей 12,2%; в Северной столице за гостиницу придется заплатить порядка 6 тыс. рублей. Многие россияне также планируют отправиться к морю: третью строчку рейтинга занял Сочи (7,7%). Жилье на южном курорте стоит около 7 тыс. рублей за ночь.

Также в списке оказались Калининград (доля авиабронирований — 6,7%; номер в отеле обойдется примерно в 3,8 тыс. рублей), Минеральные Воды (3,7%; 5,5 тыс. рублей), Екатеринбург (3,1%; 4,6 тыс. рублей), Уфа (2,9%; 4,2 тыс. рублей), Красноярск (2,7%; 3,5 тыс. рублей), Самара (2,5%; 3,7 тыс. рублей) и Мурманск (2,4%; 4,7 тыс. рублей).

Самым популярным зарубежным городом на новогодние каникулы стал Ереван: на него приходится 9,1% авиазаказов. Отель в столице Армении можно забронировать в среднем за 7 тыс. рублей в сутки. Многие также полетят в Таиланд: на втором месте оказался Бангкок (8,3%), а на третьем — Пхукет (6,6%). Номер в гостинице там обойдется в 5,2 тыс.и 6,3 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, в топ-10 вошли Баку (доля — 6,1%; ночь в отеле стоит примерно 6,5 тыс. рублей), Стамбул (5,5%; 9 тыс. рублей), Денпасар (4,3%; 6 тыс. рублей), Минск (3,8%; 8,6 тыс. рублей), Ташкент (2,7%; 7,3 тыс. рублей), Дубай (2,5%; 9 тыс. рублей) и Ханой (2,1%; 4,5 тыс. рублей).

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В октябре сервис электронных платежей «ЮMoney» выяснил, как россияне планируют провести Новый год. Так, 60% опрошенных будут отмечать Новый год дома. В новогоднее путешествие поедут лишь 15% опрошенных, а 8% россиян планируют встретить Новый год за городом или на даче. Еще 7% респондентов пойдут в гости, а 5% проведут новогоднюю ночь на городских площадках. Остальные опрошенные пока ничего не планировали.

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